De câteva zile, showbiz-ul românesc este bulversat de o știre bombă! Unul dintre cele mai frumoase și mai solide cupluri, Lidia Buble-Răzvan Simion, nu mai există. În condițiile în care, culmea, toată lumea se aștepta la o căsătorie, cu mulți copii. Mai mult decât atât, problemele între cei doi ar fi apărut la scurt timp după ce prezentatorul tv a fost surprins în compania unei roșcate căreia i-a dus mâncare la pachet.

Dacă până de curând, totul era la stadiu de bârfă și cei care îi îndrăgeau pe Răzvan și pe Lidia susțineau că nimic nu este real, ci la mijloc este doar răutatea oamenilor, ei bine, ieri, pe adresa lui de Istagram, omul de televiziune a vrut să lămurească situația. În stilul lui...

Ce mesaj a dat Răzvan Simion după despărțire! De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, așa că îi redau libertatea”

"Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Și mă iert și pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, așa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe minte pentru tot ce am fost și pentru tot ce n-am fost... Suntem în continuare o echipa și construim proiectul muzical și în rest doi...foști iubiți.... actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr iar astăzi sunt înțelept.

Copilul râde:

"Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!"

Tânărul cântă:

"Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!"

Bătrânul tace:

"Iubirea şi jocul meu e-nțelepciunea!" L.B.

Viața frumoasă, Suflețel!”, a scris Răzvan Simion pe contul lui de Instagram.

Mesajul matinalului a fost unul emoționant, este adevărat, însă surse din preajma fostului cuplu arată cu degetul înspre vedeta TV. ”Răzvan Simion a fost cel care s-a despărțit de Lidia Buble?! Și nu de ieri, de azi! Situația asta durează de câteva luni bune. Ea a încercat să mai ascundă, însă, era foarte tristă de fiecare dată, fiindcă el i-a zis că este mai bine să stea singură, ca și când...gata, aici se oprește povestea. Lidia a mai încercat să salveze ceva, dar nu s-a putut, conștientizează că nu se mai poate face nimic. Vor rămâne probabil doar ”parteneri de afaceri”! Atât”, au dezvăluit apropiații celor doi pentru WOWbiz.ro!

Ce a spus fosta soție a lui Răzvan Simion despre Lidia Buble

Fosta soția a lui Răzvan Simion a vorbit despre Lidia Buble. ”Cât despre adevăr, el va rămâne mereu cel știut și trăit de noi, și niciodată nu va putea fi cu adevărat înlocuit de rânjetul strâmb al măștii care poartă semnătura „adevărului” în fața reflectoarelor”, a declarat Diana Simion pentru WOWbiz., făcând referire la faptul că, în spatele reflectoarelor, cântăreața este diferită, întrucât deși a marșat pe faptul că nu a intervenit în mariaj, situația și faptele au spus altceva.