Andreea Bălan și George Burcea au șocat o țară întreagă în momentul în care s-a aflat că s-au despărțit. Cei doi păreau cuplul perfect și nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie, mai ales că au doi copii împreună și au făcut nunta în urmă cu doar câteva luni.

Andreea Bălan, noi detalii despre despărțirea de Burcea

Au trecut câteva luni de la anunțul despărțirii, dar Andreea se pare că nu și-a vindecat rănile. Artista a lansat recent piesa „Am crezut în basme”, care exprimă suferința din sufletul ei după ruptura de tatăl fetițelor ei. Dacă mult timp nu a vrut să accepte situația în care se afla cu soțul ei, sperând că lucrurile au o rezolvare, a venit un moment în care artista nu a mai putut să facă nimic pentru a-și salva căsnicia. Acum, Andreea face noi dezvăluiri despre ruptura care a zguduit lumea showbiz-ului.

”Ultimul an a fost pentru mine un rollercoaster emoțional, în care am trecut de la normalitate la agonie, apoi la extaz și apoi iar la agonie. Mă refer la faptul că aveam o relație normală, frumoasă, care a fost dată peste cap de evenimentele șocante de la nașterea Clăriței, un șoc din care nici azi nu mi-am revenit complet.

Apoi, pe patul de spital, eu am decis să facem actele pentru căsătorie și credeam că suntem mai uniți ca niciodată, dar, de fapt, nu era așa. Credința aceasta era doar în mintea mea. Apoi, schimbarea de comportament a soțului meu a venit ca un șoc pentru mine. Iar faptul că mă confrunt cu un divorț atât de repede după nuntă a fost din nou o tristețe la care nu m-am așteptat niciodată.

Deși ani la rând am refuzat să fac nuntă, am luat decizia de a ne căsători la Starea Civilă pe patul de spital, când eram legată la aparate, deoarece șocul de a fi între viață și moarte a fost foarte mare. Relația noastră era foarte OK înainte de nuntă și chiar și după. Dar, într-adevăr, mai mult eu mi-am dorit ca nunta să arate și să fie ca în basme.

În decembrie, pleca și venea spre dimineață și era destul de rece. În tot acest context, eu făceam noapte albă cu fetele, deoarece se trezeau pe rând să pape lapte și pendulam între camerele în care dormeau”, a declarat Andreea Bălan pentru VIVA!

În ceea ce privește noua melodie, prin care a transpus suferința, Andreea Bălan a recunoscut că a plâns după ce a fimat vdeoclipul.

„Este una dintre cele mai puternice piese, emoțional vorbind, pe care le-am interpretat vreodată. După ce am terminat filmările clipului, am plâns, deoarece eram epuizată sufletește”