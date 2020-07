In articol:

Cu toate acestea, vestea că cei doi sunt împreună a fost una care a zguduit showbiz-ul românesc, mai ales că Andreea Bălan e în mijlocul unui divorț care se anunță dificil, de George Burcea.

”Andreea Bălan nu căuta un bărbat care să o consoleze, în niociun caz. Dar, l-a cunoscut pe Tiberiu Argint și între ei a fost o chimie. Apoi, din vorbă în vorbă, Andreea a fost cucerită de blândețea lui, dar și de faptul că, deși lucrează într-un mediu stresant, reușește să rămână copil, să se distreze, să uite de stres, iar felul lui tonic de a fi a fost pe placul ei”, susțin sursele noastre. Mai mult decât atât, ne-au precizat sursele citate, pentru Andreea Bălan prioritatea sunt cele două fiice pe care le are din căsnicia cu George Burcea, iar Tiberiu Argint, pare-se, adoră copiii. ”Andreea Bălan a fost cucerită de felul în care Tiberiu Argint vorbește despre nepoții pe care îi are. E clar că iubește copiii, îi place să se joace cu ei, se pune la mintea lor, iar asta îi place Andreei când vine vorba de un bărbat. În plus, iubesc amândoi animalele, iar asta i-a apropiat și mai mult”, ne-a mai spus sursa noastră.

În altă ordine de idei, susțin sursele noastre, relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint este, în aceste momente, una în care cei doi se descoperă și își petrec zilele și serile la mare încercând să își descopere pasiuni comune, iar una dintre acestea este legată de călătoriile în țările exotice, lucru pe care anmândoi îl adoră.

Interesant este însă că relația dintre Andreea Bălan și Tiberiu Argint pare să fi început chiar în momentele în care, deja, George Burcea a început să fie, din nou, acceptat în casa vedetei, iar vizitele lui, ca tată, s-au înmulțit.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint, relație discretă de câteva săptămâni

De curând, cântăreața a fost surprinsă la mare alături de cel care îi este acum iubit, Tiberiu Argint, cu care s-a afișat pentru prima dată în public și cu toate că ei credeau că nu îi vede nimeni, relația lor a fost descoperită. Îndrăgostiții au petrecut un weekend la mare și au profitat din plin unul de prezența celuilalt, iar imaginile spun tot. Pe pagina de Instagram a lui Tiberiu Argint au apărut mai multe imagini din mini-vacanța petrecută alături de Andreea Bălan la malul mării. Bărbatul a postat pe contul de socializare fotografii de pe plajă, în care nu apare însă și cea care îi este iubită și de care pare să fie foarte îndrăgostit.

Andreea Bălan s-a videcat după suferința provocată de George Burcea

”Fac terapie de pe la 27 de ani. E foarte important să faci terapie pentru oricine, dacă te simți trist și supărat. (...) Dacă nu făceam terapie mi-ar fi fost mult mai greu în anii ăștia, și cu cele două nașteri, și cu depresia postnatală și cu despărțirea, adică terapia m-a ajunt foarte mult să trec mai ușor peste aceste lucruri”, a spus Andreea Bălan pe vlogul ei.

Mai mult decât atât, când vorbește de George Burcea, Andreea Bălan o face cu zâmbetul pe buze, semn că s-a vindecat de problemele pe care le-a avut în căsnicie. ”Au trecut aproape 4 luni de când ne-am separat, eu sunt ok acum, ne-am obișnuit cu această situație. El vine o dată pe săptămână să le vadă pe fetițe... Ela, un copil la trei ani, nu prea înțelege, nu știe ce înseamnă un divorț sau o supărare, tati lucrează... De aceea este foarte important pentru mine să le ofer anumite activități, să le ajut să treacă mai ușor peste această perioadă de tranziție și, atunci când vine tati, să aibă timpul lor cu tati.

Când vine tati, mă bucur și eu de timpul meu, cu mine și cred că așa fac foarte multe mame care sunt full-time. Ei bine, trecând patru luni, nu se mai poate rezolva și nu se mai poate repara nimic și nu cred că vom mai putea să fim ca înainte, ca și familie. Acum este important ca fiecare să își îndeplinească rolul, eu de mamă și el, cât se poate, de tată”, a explicat Andreea Bălan.

Andreea Bălan, divorț dificil de George Burcea

Mai mult decât atât, așa cum a și recunoscut Andreea Bălan în vlogul ei, nopțile artistei deveniseră din ce în ce mai grele, iar ea nu se mai odihnea deloc, chiar dacă venea de la cântările pe care le are și susținea show-urile care au făcut-o celebră, pline de dansuri extenuante. Iar când îl ruga să o ajute, din nou supărarea lui era lesne de auzit în toată casa...

Dar, ne-a precizat sursa noastră, durerea și șocul că nu mai poate să se bucure de ideea de a avea un soț a Andreei Bălan a apărut abia în decembrie. ”Din decembrie, George a lipsit de acasă cu nopțile, fără explicații. Iar la jumătatea lui decembrie, pe când Andreea Bălan avea deja tot felul de concerte programate, așa cum se întâmplă în acea perioadă a anului, el a început să încerce să provoace scandaluri în casă. Îi răspundea în doi peri, se închidea în tăceri opace, iar la un moment dat, chiar când ea se pregătea să meargă la un concert, i-a trântit, verde în față, că nu o mai iubește. Andreea Bălan a ajuns la concert, era pe lângă București, și abia s-a mai putut concentra la show-ul ei, se vedea că era afectată. Iar asta se petrecea pe 21 decembrie... iar de atunci, din rău în mai rău...”, ne-a mai spus sursa noastră despre despărțirea dintre Andreea Bălan și George Burcea.