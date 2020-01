Laura Codruța Kovesi a ajuns în funcția de procuror-șef european pe 19 septembrie, după ce ambasadorii statelor membre ale UE au votat în favoarea ei. Cu 17 voturi ”pentru” din totalul de 22 de voturi exprimate, Kovesi a ajuns prima persoană care ocupă această funcție. Despre viața sportivă pe care a trăit-o în adolescență, Kovesi a acceptat să vorbească zilele trecute într-un interviu acordat fostului mare jucător al Stelei și al echipei naționale de baschet, Virgil Stănescu.

”Baschetul este cel mai frumos sport, în opinia mea. Eu la început, în clasa I, am făcut atletism, eram foarte energică, apoi în clasa a doua am trecut la baschet. Practic, din clasa a doua până la 22 de ani am practicat acest sport! Atunci m-am oprit, era și greu, că trebuia să studiez mult în acei ani.. Eu la club jucam pivot, dar la echipa națională de cadete, cu care am devenit vicecampioană europeană la Timișoara, în 1989, eram extremă stânga!”, și-a amintit cu plăcere fosta șefă DNA.

