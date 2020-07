In articol:

Dar, când vine vorba de povestea ei de viață, nu doar minunile medicale se fac remarcate, ci și mariajul ei, declarațiile cântăreței Sabina Leonte Alb fiind de-a dreptul uluitoare când vorbește despre soțul ei.

Citeste si: Povestea incredibilă de viață a unei celebre cântărețe de muzică populară! A născut când avea cancer | DEZVĂLUIRI

Citeste si: Andreea Bănică, detalii incredibile despre viața intimă! „Eu zic să încercați…”

Citeste si: Lora, mărturisiri cutremurătoare despre relația sa: „Am urlat în pernă și m-am ascuns în baie”

Cântăreața Sabina Leonte Alb, care deși a fost diagnosticată cu cancer la col în urmă cu 7 ani, nu a permis acestei maladii să o doboare. Cu sprijinul celor dragi, grija față de propria persoană și sănătate în prim plan, împreună cu o echipă de medici dedicați și tratament realizat din timp, celebra cântăreață de muzică populară din Ardeal a reușit să iasă învingătoare în această luptă. Și nu oricum! Interpreta nu a suspectat nici măcar o clipă că ar putea să devină mamă pentru a treia oară. Cu atât mai puțin într-o perioadă în care organismul ei dădea iar semne de slăbiciune și boală. Cu toate acestea, nu s-a gândit nici măcar o clipă să renunțe la copil. În mod miraculos, la 6 luni după ce a adus pe lume un băiețel, cancerul a dispărut, iar Sabina Leonte s-a vindecat complet.

”Adonis (copilul născut în perioada în care avea cancer, n. red.) este minunea vindecătoare. Familia mea mi-a fost alături, în special soțul meu, pentru că fetițele erau destul de mici”, spune, acum, fericită și sănătoasă, Sabina Leonte Alb despre minunea din viața ei.

Interpreta se împarte cu greu între zecile de concerte și spectacole și familie, însă o face cu mare drag. Soțul este cel care o susține cel mai mult în cariera muzicală. ”Familia mea este o binecuvântare de la Dumnezeu, pentru care îi mulțumesc Cerului, în fiecare zi. Nu este ușor într-adevăr, pentru că sunt mai mereu plecată, și mă mistuie dorul de ei. Dar fac ceea ce-mi place, și cumva compensează. Soțul meu este un înger, fără să exagerez, este echilibrul meu, pentru că știm bine nu orice bărbat acceptă ca soția lui să fie plecată atât de mult și mai ales să activeze într-o lume a bărbaților, pentru că muzicanții sunt în majoritate bărbați. Dar am avut mereu parte de sprijinul său și de iubirea necondiționată, întotdeauna m-a pus pe mine pe primul loc, ceea ce pentru mine, a fost și este colosal”, ne-a declarat Sabina Leonte Alb.

Povestea lor de dragoste este fabuloasă, cu atât mai mult cu cât Sabina Leonte Alb și soțul ei se cunosc din copilărie, ca rude. ”Cu soțul ne cunoaștem de copii, deși el este bihorean și eu bistrițeancă. Soacra mea este verișoară primară cu bunicul meu matern, așa că soțul meu cu mama mea sunt veri de-a 2-lea cum se spune în popor! Prin urmare venea des la bunici în sat, și fiind și neamuri se întâmpla să ne vedem la evenimentele din familie! Dar povestea noastră s-a concretizat acum 15 ani când eu eram studentă la Oradea, deși eram 2 copii (20 de ani eu, iar el 22) m-a cerut de soție la câteva luni de relație, iar în vara anului 2006 ne-am căsătorit, și în 2007 am devenit părinți”, a povestit cântăreața de muzică populară.

Sabina Leonte Alb a slăbit enorm

Cancerul i-a schimbat viața total, iar de ceva timp a decis să se reinventeze. Sabina Leonte Alb s-a apucat de sport și ține un regim alimentar sănătos. În cele doua luni de carantina, cântăreața a reușit să slăbească 12 kg, iar acum a ajuns la greutatea din liceu, 61 de kg. Însă nu se oprește aici, Sabina Leonte are de gând să mai slăbească 2 kg pentru a ajunge la greutatea ideală pentru ea.

”Cumva am decis să mă reinventez, începând de la condiția fizică, la stilurile muzicale. Spun asta pentru că, am început prin a pierde 12 kg în perioada de pandemie, cu un regim alimentar sănătos și sport! În luna februarie cântăream 73 de kg, eram și după sarcină și după sărbătorile de iarnă, după care cu toții ne alegem cu ceva kilograme în plus, de regulă Am început treptat să am grijă ce mănânc, în sensul că încercam să calculez caloriile alimentelor, să fie mesele mele hipocalorice. Pe lângă asta am început să alerg zilnic, între 3 și 5 km, fie ploaie fie caniculă, alerg zilnic, fără excepție, și în prezent, iar acum am ajuns la greutatea din liceu, 61 de kg. Mai am 2 kg până la greutatea ideală în concepția mea! Dar o iau treptat, pentru că este mai sănătos decât să slăbești brusc!”, ne-a dezvăluit frumoasa cântăreață din Ardeal, Sabina Leonte Alb.

După ce a născut, Sabina Leonte Alb s-a vindecat ca prin miracol

"La 6 luni după naștere, am repetat analizele și... minunea minunilor, eram perfect sănătoasă! Astfel îți demonstrează Dumnezeu că nu tu faci cărțile, nu tu decizi, El are puterea absolută, doar El. Așadar am fost în turneu european, însărcinată în 5 luni, am cântat Revelionul 2019 în Spania, însărcinată în 7 luni, și mi-am purtat puiul cu mine în avion, spre tot felul de destinații, pentru că aveam de respect niște contracte! Acum este bijuteria familei noastre și este băiețelul care a venit după 2 fetițe, să ne bucure inima și să ne facă și mai împliniți!", a mai declarat Sabina Leonte Alb.

Anul trecut artista și-a botezat băiețelul. Purtând numele zeului Adonis, ce simbolizează renaşterea în mitologia greacă, micuţul încreştinat a avut parte de o petrecere de cinci stele. Toată spumă cântecului de petrecere a fost alături de artista Sabina Leonte Alb la botezul copilului ei, la evenimentul ce a avut loc într-una dintre cele mai luxoase locaţii din Oradea.