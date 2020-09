Tatal lui Emi Pian are 77 de ani

In articol:

Nicolae Duduianu, tatăl lui Emi Pian, a ajuns într-o situație disperată la Penitenciarul Rahova. În vârstă de 77 de ani, acesta a fost condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru că ar fi lovit intenționat un bărbat pe trecerea de pietoni. Pentru că infracțiunea este una gravă și pentru că avea antecedente penale, fostul șef al clanului Duduianu își va efectua pedeapsa în regim închis. Avocatul lui Pian Senior a povestit în fața instanței că bătrânul a ajuns într-o stare disperată din cauza problemelor de sănătate.

Nicolae Duduianu are acte medicale ce dovedesc faptul că e grav bolnav

Nicolae Duduianu, a povestit avocatul, a scuferit două atacuri cerebrale, are diabet, este cardiac, are probleme la coloana vertebrală și nu se poate deplasa decât cu ajutorul unui scaun cu rotile. Pian Senior a ajuns să depindă de colegii de celulă pentru a ajunge la toaletă și ”îl spală ca pe un copil mic”.

Nicolae Duduianu a fost condamnat la 5 ani și 10 luni de închisoare

”Apărătorul petentului solicită încuviințarea probei cu înscrisuri, respectiv acte medicale înainte ca petentul să fie încarcerat. De asemenea, solicită emiterea unei adrese către Penitenciar R_____ pentru a se înainta fișa medicală a petentului, întrucât acesta suferă de mai multe boli, la momentul de față se află în cărucior, este încadrat într-un grad de handicap și la momentul de față prin faptul că este încarcerat în regimul închis acesta nu poate beneficia de anumite libertăți care l-ar putea efectiv să se poată îngriji pe sine. La acest moment este efectiv la mila colegilor de cameră care îl dau jos din pat în duc la toaletă, îl spală ca pe un copil mic pentru că nu poate la momentul de față. Depune la dosar înscrisuri medicale. (...)

Citeste si: Fratele lui e pe moarte, în spital, iar el face show pe stradă! Imagini incredibile cu Florin Salam Video

Citeste si: Marius de la Puterea Dragostei este devastat! „Are tumoră pe creier...” - evz.ro

Citeste si: Mădălin Voicu, dezvăluire de senzație: ”Emi Pian a fost omorât din greșeală”! Fostul parlamentar lansează un avertisment către Florin Salam: ”Se complace între infractori”

Citeste si: În plin scandal al Duduienilor cu lăutarii, vărul lui Emi Pian a cerut bani de la Dani Mocanu! Dovada Video

Citeste si: În plin scandal al Duduienilor cu lăutarii, vărul lui Emi Pian a cerut bani de la Dani Mocanu! Dovada Video

Apărătorul (...) apreciază că petentul are un grad de risc scăzut, având în vedere că este o persoană care are peste 77 de ani, o persoană care se află imobilizată în cărucior, nu poate merge singură, o persoană care a suferit 2 AVC–uri, este cardiac, are diabet, cu probleme de coloană și de aceea nu poate merge. Arată că nu s-a avut în vedere starea petentului de sănătate, nevoile și abilitățile persoanei condamnate așa cum se arată art. 39 din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor. Având în vedere starea de sănătate a petentului, fiind într-un regim închis acesta nu poate beneficia de anumite servicii. Arată că la momentul de față deși este diabetic, deși este bolnav, este cardiac – acesta nu primește niciun fel de tratament.

Emi Pian, alături de tatăl lui

Apreciază că la acest moment trebuie avută în vedere starea de sănătate a petentului și ceea ce este uman pentru petent, chiar dacă a greșit, își ispășește pedeapsa pentru ceea ce a făcut, dar totuși nu trebuie să fie pedepsit mai mult decât este necesar, având în vedere starea acestuia de sănătate. În regim închis petentul nu beneficiază de tratament medical adecvat, nu este scos, nu se poate mișca, nu se poate deplasa, în regimul semideschis ar putea avea mai multe beneficii și mult mai multe persoane care să îl poată îngriji și ar avea o mai mare mișcare de libertate și astfel ar putea să se îngrijească pe sine. Solicită a se avea în vedere actele depuse la dosar și să se dispună în consecință”, se arată în dosarul instanței realizat ca urmare a plângerii lui Niculae Duduianu împotriva Penitenciarului Rahova.

Judecătorii: ”Dacă poate conduce autoturisme, poate și să stea în închisoare”

Judecătorii nu s-au lăsat deloc impresionați de povestea relatată de avocatul lui Pian Sr. Mai mult, aceștia au sesizat faptul că în 2019, acesta a comis o tentativă de omor deși se afla în aceeași situație medicală cum este cea de astăzi.

Tatal lui Emi Pian, un interlop legendar al Bucureștiului

Ca urmare a acestui fapt, instanța a respins cererea lui Nicolae Duduianu de schimbare a regimului de detenție și l-au obligat pe acesta să plătească 300 lei cheltuieli de judecată.