Dezvăluiri inedite din culisele „Surprize, surprize”! Ce spune o fostă dansatoare despre Andreea Marin: „Incidente cred că erau la fiecare ediție”

Raluca Petrică, una dintre fostele dansatoare ale emisiunii „Surprize, surprize” care pe vremuri făceau furori și doborau recorduri de audiență, a făcut dezvăluiri inedite din spatele culiselor, dar și despre cea care a fost supranumită „Zâna”, Andreea Marin.

Andreea Marin și dansatoarele [Sursa foto: Facebook]

Raluca Petrică, despre Andreea Marin: „Mascau totul în diferite feluri”

Pentru dansatoare, „Surprize, surprize” a fost una dintre cele mai frumoase experiențe de viață. A putut vedea de aproape cum este scrisă istoria în jurnalismul românesc, la una dintre cele mai celebre emisiuni difuzate pe TVR 1. Raluca Petrică spune că în spate erau sute de oameni extrem de bine pregătiți pentru a interveni în orice situație și care se asigurau că emisiunea este fără cusur. Mai mult, la ani buni de zile de la încheierea filmărilor, ea și Andreea Marin au rămas bune prietene.

„«Surprize-Surprize» a fost o experiență extraordinară, am atâtea amintiri minunate, emoții constructive, multă bucurie în suflet, deoarece făceam ceea ce îmi plăcea! Incidente cred că erau la fiecare ediție, însă marea echipă ”Surprize-Surprize” era formată din oameni foarte bine pregătiți, care mascau totul în diferite feluri, astfel încât multe cunoștințe mă întrebau după aceea dacă așa trebuia să se întâmple sau nu. Cu Andreea am rămas prietene de suflet, m-a ajutat foarte mult”, a declarat Raluca Petrică, pentru Playtech-Impact.

Andreea Marin a căzut de pe scară, în direct, la „Surprize, surprize”

Iată că la începutul unui sezon al emisiunii, Andreea Marin a trecut printr-o situație mai puțin plăcută. Avea de executat un nou intro și trebuia să-și spună discursul în timp ce cobora de pe o scară înaltă, nouă și...foarte alunecoasă, însă, despre asta s-a convins chiar atunci când era în direct, aalunecat și a căzut.

Acum râde când își amintește de nefericitul accident.

„Îmi pregătisem cu atenţie cuvintele introductive şi, dându-se startul emisiunii, am început să cobor treptele scării, fără să anticipez vreo clipă pericolul ce mă pândea. Cert e că, pe când mă pregăteam să le spun telespectatorilor, dar şi celor câteva zeci de spectatori, prezenţi în studio, ce planuri aveam pentru noul sezon, am simţit că zbor, pur şi simplu. Picioarele nu m-au mai ascultat, nici corpul. Am realizat că alunecasem pe treptele noii scări.

Îmi amintesc că am auzit în timp ce zburam prin aer reacţia sălii. Una de îngrijorare profundă, întrucât, repet, era ceva distanţă până jos. Nu ştiu cum am aterizat, nu ştiu ce m-a întrebat producătorul în cască, care nu a zburat. Am reuşit să evit un veritabil dezastru ce s-ar fi putut produce în faţa unei ţări întregi”, a povestit Andreea Marin în urmă cu ceva timp.