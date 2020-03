Sergiu Ciobotariu, tânărul din Răducani, care a denit viral pe reţelele de socializare după ce joia trecută s-a urcat pe cal şi a mers 40 de kilometri să îşi vadă soţia care tocmai născuse, este un om simplu, a cărei viață poate fi un subiect al unui scurt metraj, datorită lipsurilor fiananciare, dar totodată și a-l dorinței de a fi alături de familie, cu orice preț și cu orice mijloace. Tată a două fete şi de curând, tătic de băiat, bărbatul, deși fără un ban în buzunar, a dorit cu orice preţ să ajungă la nevasta lui la spital, chiar dacă regulile autorităţilor sunt stricte în aceste momente datorită pandemiei de coronavirus, și a apelat la o soluție ingenioasă!

Bărbatul a povestit că s-a urcat pe cal pentru că nu a fost lăsat să se meargă cu tramvaiul, iar bani de taxi nu avea, prefera să le dea de mâncare celor de acasă, decât să meargă el într-o astfel de mașină.

”Am încercat să iau un tramvai. Nu m-au lăsat. Nu am avut bani să iau un taxi. M-am întors acasă și m-am urcat pe cal. Prima data m-a oprit un echipaj de Poliție. I-a fost milă de mine și m-au lăsat să plec. Pe urmă m-a oprit un echipaj de la Poliția Locală. Au râs de mine, m-au luat la mișto. Mai apoi m-a mai oprit un echipaj, au fost de treabă. Nu m-au amendat. Au înțeles că am o urgență și nu am avut altă variantă”, a spus Sergiu, potrivit BZI.ro, care, spre marea surprindere a tuturor, avea să fie „echipat” corespunzător, cu mască și mănuși.

Cine este însă Sergiu Ciobotariu dincolo de această poveste? ”Doamne, este un copil tare bun. Este originar din Răducaneni, localitate care se află cam la aproape 50 de kilometri de Iasi, într-o zonă sărăcăcioasa de la marginea orașului, concret, în cartierul Dallas. Sergiu provine dintr-o familie modestă, dar cu ajutorul calului, pe care l-a luat pe datorie de la un prieten, reușeste, este adevărat, cu greu, să aibă grijă de cei pe care îi iubește, părinți, trei copiii și soție. Vă vine să credeți sau nu, toți locuiesc într-o casă mică, dar băiatul muncește să-și facă o cameră nouă, în care să trăiască în condiții mai bune. A ridicat o parte din pereți, dar mai are mult de lucru. Acum, că oameni cu suflet au sărit în ajutorul lui, cu siguranță, va putea să își îndeplinească visul, să aibă un locșor mai bun. Merită, este cel mai muncitor om pe care îl cunosc”, a declarat Florin Morariu, eroul de la Londra, pentru WOWbiz.ro, persoană ce l-a ajutat pe Sergiu de multe ori.

Din cauza greutăților, Sergiu, tăticul călăreț, are doar trei clase, nu a prea avut cum să meargă la școală. De mic, a muncit cu ziua si nu câștigă mai multe de 30 de lei pe zi. "Fac bani sa cumpăr mâncare pentru copii. Familia este viața mea, pentru ei mă sacrific, și pentru ei trăiesc", a povestit tânărul la PROTV.