Margherita de la Clejani a fost întotdeauna extrem de discretă cu viața ei amoroasă, drept dovadă că relațiile ei sentimentale nu prea au ajuns în presa mondenă. Una singură a făcut vâlvă și anume cea cu un tânăr libanez, pe numele său Peter Kai.

”Această poveste de dragoste pare a fi foarte frumoasă. Peter mi-a tot scris pe Facebook un an. Că vrea să ne vedem, că sunt foarte frumoasă, că vrea să ne cunoaştem...

Eu nu îl luam în seamă. Într-o seară, acum două săptămâni, m-a invitat în oraş şi eu, ca niciodată, am acceptat. Am băut o cafea, am vorbit... e un băiat foarte educat şi cu bun simţ. Suntem în faza de cunoaştere. Depinde de el cum va evolua această relaţie. Mie îmi place foarte mult de el. E singurul care a reuşit să mă cucerească", a spus Margherita la o televiziune în 2015.

Peter provenea dintr-o familie respectată din Liban

Presa a scris, la vremea respectivă că, Peter provinea dintr-o familie extrem de influentă din Liban, tatal lui fiind unul dintre cei mai importanti magnati din zonă, cu legături puternice și în lumea politica a statului din Orientul Apropiat. Kamal Kai era parlamentar al Libanului și avea o serie de afaceri in domeniul agriculturii, dar si in domeniul construcţiilor. În privința tânărului, acesta își dorea să devină celebru pe plan internațional prin muzică, motiv pentru care își petreacea ore întregi în studio. Lucru care avea să îi reușească la un moment dat, pentru că o lansare a pieselor sale pe interet, în special, cel care a fost un cover după Adele, i-a adus milioane de vizualizari.

Margherita de la Clejani s-a îndrăgostit de un artist libanez! ”Tu eşti soarele din ziua mea”

În consecință, Margherita de la Clejani s-a îndrăgostit de un artist libanez, relația devenind extrem de serioasă în timp! El a venit în România la ziua fratelui ei, iar Clejanii l-au adoptat imediat, iar ea s-a dus în vizită în vizită la bărbat, pentru a-I cunoaște familia. Atunci, Peter a și postat o imagine cu artista, în dreptul căreia a scris și un mesaj emoționant. ”Tu eşti soarele din ziua mea, vântul din cerul meu, valurile din oceanul meu şi bătaia inimii mele”, a menționat Peter Kai în dreptul fotografiei. Frumos scris, dar din păcate, fără folos, căci, după o perioadă de iubire, cântăreața l-a înșelat și totul s-a terminat.