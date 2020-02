La trei săptămâni de la eliminarea de la Survivor România, Cristina Șișcanu a dezvăluit o serie de detalii, pe care oamenii nu le-au văzut pe micul ecran. Faimoasa a spus clar ce a însemnat această experiență pentru ea și cât de greu a putut să îi fie în Republica Dominicană.

”Nu ne spălam, doar în mare! Nevoile… în junglă, pe unde apucai, cu frica să nu te muște cineva! Și încă ceva, Survivor România este la primul sezon. Nu confundați cu Exatlon. Condițiile de trai sunt mult mai grele la Survivor, decât la Exatlon”, a scris Cristina Șișcanu pe Instagram, răspunzând la întrebarea unui fan. (Citeste si: Se schimba regulile la ''Survivor Romania''! ''Veti juca atat pentru imunitate, cat si pentru provizii''! Cine va fi votat la ELIMINARE? Urmariti totul MAINE, de la 20:00, pe Kanal D)

Cristina Șișcanu a spus cât timp nu a mâncat la Survivor România! ”Nu am câștigat probele și nu aveam hrană”

Vedeta a dat și mai multe detalii la emisiunea ”Ștafeta mixtă”, difuzată pe facebook-ul WOWbiz.ro, punând accent pe felul în care se hrănea pe insulă. Cristina Șișcanu a spus cât timp nu a mâncat la Survivor România, dar a și menționat că, pentru ea, în acel moment, lipsa alimentelor nu o afecta. ”Era greu, foarte greu, mai ales pentru colegii mei bărbați. Eu eram obișnuită cu dietele, și mă descurcam, dar unii dintre noi... nu. Vă pot spune că, timp de patru zile, nu am mâncat nimic în junglă și mergeam la concurs. Nu am câștigat probele și nu aveam hrană. Îmi amintesc că, la un moment dat, războinicii au dorit să ne dea din rația lor, le era probabil milă de noi, dar regulamentul nu permitea”, a dezvăluit faimoasa la WOWbiz.ro, apoi a mai specificat faptul că, în ciuda tuturor acestor lipsuri, i-a oferit lingura de orez unui alt coleg din competiție.

Cristina Șișcanu rupe tăcerea după revenirea de la Survivor România

”A început nebunia cu Augustin Viziru care s-a accidentat, le-am atras atenția războinicilor care râdeau și nu empatizau cu problema lui Augustin. El urla de durere. A pățit o fractură musculară, iar razboinicii erau neinteresați. Andi era foarte ironic și arogant, lucruri de genul acesta. Mi s-a părut un lucru uman să le atrag atenția. Nu înțeleg de ce am fost criticată. Nu înțeleg de unde e acest val de critici. Eu le-am vorbit frumos. Acest băiat Andi, am înțeles că este foarte cunoscut din niște show-uri matrimoniale, am înțeles că a făcut și videochat. Treaba lui. Dar când mi-a zis dacă vreau să mă bage și pe mine la un show matrimonial, mi s-a părut așa de prost gust. Eu i-am zis „poftim educație”. Eu nu sunt genul de femeie cu care are el legătură, sunt căsătorită și am copii”,a spus Cristina Șișcanu pe Instagram.