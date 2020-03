Alexandra Ungureanu strălucește în lumina reflectoarelor, însă, dincolo de ele, în sufletul ei ascunde o mare tristețe! De altfel, zilele trecute, la ”Bravo, ai stil! Celebrities”, ea avea să spună că viața ei privată este un adevărat haos, în contradicție totală cu scena!

La ce se referea oare Alexandra? Ei bine, puțini își mai amintesc că îndrăgita cântăreață a avut parte de o mare durere, în urmă cu cinci ani, atunci când, în loc să îmbrace rochia de mireasă, s-a despărțit în lacrimi de logodnicul ei, Andrei Gheorghiu, un american de origine română, un DJ cunoscut la un post de radio din New York.

Alexandra Ungureanu se logodise în America și voia să se stabilească la New York cu iubitul

Presa titra pe atunci că Alexandra Ungureanu își făcuse planuri de viitor, se pregătea să-şi schimbe definitiv viaţa, prin decizia de a se muta în SUA, la New York, alături de bărbatul inimii ei. Din păcate, planurile s-au dus rapid pe apa sâmbetei pentru cântăreaţă, fiindcă, brusc, s-a despărţit de Andrei. În mod ciudat, separarea s-a produs într-un moment în care prietenii și famiile atât ale artistei, cât și ale iubitului ei, se aşteptau să fie invitaţi la nuntă, întrucât vedeta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities” se logodise cu DJ-ul, vorbise de nuntă, dar şi de un viitor comun cu soțul în America.”El a fost cel care a renunțat la tot, iar Alexandra a decis să revină în țară și să o ia de la capăt”, au spus surse din preajma artistei.

Alexandra Ungureanu a fost părăsită de logodnic înainte de nuntă! ”Trăirile mele şi cum mă simt nu trebuie spuse prin cuvinte”

Alexandra Ungureanu a fost părăsită de logodnic înainte de nuntă, dar, în ciuda durerii pe care a simțit-o, artista a avut puterea să spună atunci ce simte și cât de greu îi va fi să o ia de la capăt. "Eram fericita şi credeam că va fi bine. Trăirile mele şi cum mă simt nu trebuie spuse prin cuvinte. De acum, am să mă ocup de muzică, viaţa personală am pus-o deoparte. Mi-a făcut rău când am ales să vorbesc de relaţia mea, însă se vor așeza lucurile bine pentru mine cândva", a declarat concurenta de la ”Bravo, ai stil! Celebrities!” la vremea respectivă.