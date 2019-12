Oana Roman a surprins, ieri, pe toată lumea, în momentul în care a anunțat public că se desparte de Marius, bărbatul cu care a împărțit și bune, și rele, de mai bine de șapte ani. Decizia vedetei a fost luată după o perioadă de gândire, în care, probabil, a pus în balanța viitorul copilului sau, și firește ce a trăit alături de soț în ultima perioadă.

”Din pacate o fac pana la urma! Sunt un om asumat, sincer si transparent. Niciodată nu am fost ipocrită și nu am mimat sau pozat în fericirea perfecta asa cum se face pe rețelele sociale. Am o datorie fata de publicul meu pe care nu l-am mintit niciodată. Prefer să aflați de la mine decat din zvonuri sau speculații.

a scris Oana Roman pe Facebook.

Dacă fostă prezentatoare TV a evitarlt să spună motivele rupturii, ba mai mult, a marșat pe ideea că, în acest moment, este vorba doar de o separare și nicidecum de un divorț, ei bine, persoane apropiate au și anumite lucruri de spus și consideră că o trădare a bărbatului ar fi una dintre cauze.

Oana Roman s-a despărțit de Marius! Cine este femeia cu care vorbea

Oana Roman s-a despărțit de Marius, întrucât, din spusele persoanelor apropiate, se pare, ea ar fi descoperit că soțul sau ar mai fi încercat să aibă legături și cu alte reprezentante ale sexului frumos. Cu una dintre ele, bărbatul ar fi corespondat aproape un an pe o rețea de socializare, întrucât femeia nu locuia în România, ci în Italia. "Nu s-au întâlnit față în față, dar răul tot este făcut, în condițiile în care Oana s-a comportat întotdeauna impecabil acasă și în căsnicie", au dezvăluit anumite surse pentru WOWbiz.ro.