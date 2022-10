Dezvăluirile dureroase făcute de ispita Dana Badea! A fost gravidă, dar a pierdut sarcina: „Îmi doream copilul”

In articol:

Fosta ispită, Dana Badea, a venit cu o veste nefericită pentru fani, mai precis că a fost gravidă, însă a pierdut sarcina. În primă fază, vedeta a povestit totul urmăritorilor din mediul online, explicând că nici măcar nu a știut că este însărcinată, ci a aflat abia atunci când a ajuns la spital de urgență.

Iubita lui Alin, ”Regele TikTok-ului”, spune că l-a trezit din somn pe partenerul ei pentru a-i spune că este plină de sânge și că ar trebui să meargă rapid la cea mai apropiată unitate spitalicească.

”M-am trezit udă, eu am crezut că am făcut pe mine... speriată, așa, m-am ridicat din pat, era întuneric, când m-am dus la baie, am văzut sânge, m-a luat tremuratul rău de tot, m-am dus în dormitor, nu știam dacă să îl trezesc pe Alin... L-am trezit într-un final, i-am zis să nu se sperie, s-a trezit, nu știa unde să se ducă, în papuci de casă am plecat la spital...”, a povestit Daniela Badea, pentru Spynews.ro.

„Aveam trei săptămâni de sarcină”

De asemenea, la spital, cadrele medicale au pus-o pe Dana să facă și un test de sarcină, care a ieșit pozitiv.

După ce a fost supusă mai multor investigații, medicii i-au mai transmis vedetei că era însărcinată în 3 săptămâni.

Din nefericire, vestea a picat ca un trăsnet pentru cei doi îndrăgostiți, asta pentru că atât Alin, cât și Dana Badea, își doreau tare mult să devină părinți și să aibă un copil împreună.

”M-a pus să fac test de sarcină, a ieșit pozitiv, mi-a zis că aveam trei săptămâni de sarcină și că am pierdut copilul. Asta a fost, pe 19 octombrie s-a întâmplat. Clar îmi doream copilul. Ne-am dorit, și eu, și el, doar că...”, a mai spus Daniela Badea.