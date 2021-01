Dezvăluirile vloggerului Denis Petcu, după ce a avut COVID-19! Gestul care i-a salvat viața! ”M-au întrebat dacă vreau la spital!”

In articol:

Vloggerul Denis Petcu a povestit experiența lui legată de COVID-19. Tânărul de 26 de ani a mărturisit că s-a simțit foarte rău și a fost nevoit să apeleze numărul de urgență 112, solicitând intervenția unui echipaj de Salvare.

Denis Petcu: ”6 zile m-am simțit extraordinar de rău”

Denis Petcu spune că a refuzat internarea în spital, după ce medicul de pe ambulanță l-a anunțat că a fost testat pozitiv. Cu toate acestea, el susține că oamenii trebuie să apeleze cu încredere la medici pentru că noul coronavirus NUeste o simplă răceală.

”Eu m-am ferit cât am putut: m-am spălat pe mâini, am purtat mască dar uite că s-a lipit de mine virusul. Eu, în prima zi, simțeam pe piept un fum înecăcos, ca și cum ai sta în fum de țigară. A doua zi, vă dau cuvântul meu de onoare că m-am simțit atât de rău cât nu m-am simțit niicodată. Mă durea capul atât de rău... și când mișcam ochii mă durea capul zici că mă bătea cineva cu pumnii îi cap. Am făcut febră în jur de 40 de grade. Eu am avut gust și miros, nu mi l-am pierdut niciodată dar respiram foarte greu, transpiram și aveam o stare ciudată rău de tot.

Mesajul primit de Denis Petcu

Unii spun că e o simplă răceală, că iei paracetamol și îți trece. Mie nu mi-a trecut cu paracetamol... Am chemat Salvarea la mine, mi-a făcut testul, a ieșit că sunt pozitiv, m-am izolat... Cam 6 zile m-am simțit extraordinar de rău”,a povestit Denis Petcu într-un vlog pe canalul său de Youtube.

”Nu te bagă nimeni în sac, nu te sechestrează”

Vloggerul spune

că alegerea de a nu merge la spital i-a aparținut în totalitate și că nu au existat presiuni în acest sens din partea medicilor. El le-a recomandat urmăritorilor să nu ezite să apeleze la medici pentru că de multe ori, aceștia reprezintă unica soluție pentru a scăpa cu viață.

”Văd atât de mulți ”doctori” pe Facebook, oameni care se pricep la vaccin, se pricep la COVID, se pricep la absolut totul... Nu, fraților, atunci când vă simțiți rău, sunați la ambulanță. Va veni mai greu pentru că sunt foarte multe cazuri nu doar de COVID...

A venit Salvarea, mi-a făcut testul rapid, în 10 minute mi-a spus că sunt pozitiv și m-a întrebat dacă merg la spital. Dacă nu, să stau acasă, să sun medicul de familie pentru un tratament și rămân două săptămâni în casă. Nu te ia nimeni cu forța la spital, nu te bagă nimeni într-un sac, nu te sechestrează nimeni", a mai spus Denis Petcu, acesta subliniind faptul că nu l-a plătit nimeni să declare acest lucru.