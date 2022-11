Dezvăluri incredibile, ce a făcut Dan Petrescu în vestiar după CFR Cluj – Ballkani, scor 1-0! Boateng a spus tot adevărul! Nimeni nu se aștepta la așa ceva de la el

In articol:

Dan Petrescu este un tip serios, care nu trădează nici măcar un gest în momentele în care apare pe gazon sau dincolo de el! Mai mereu abătut și supărat, fie că vorbește despre patronul lui, fie că se ia de arbitrii sau de

”Atmosfera din vestiar este incredibilă, toată lumea e fericită”

jurnaliștii care îi pun întrebări incomode la conferințele de presă, tehnicianul din Gruia trece drept un personaj serios, fără un zâmbet pe față.

Victoria de aseară din Conference League, CFR Cluj-Ballkani, 1-0, i-a descrețit însă fruntea antrenorului Dan Petrescu. Calificat în 16-imile competiției, ”Mister”, cum îi spun jucătorii săi, a petrecut în vestiar, alături de fotbaliști, lăsând deoparte celebra sa…severitate. Nana Boateng, cel care a înscris golul în minutul 17) a fost cel care l-a dat de gol pe tehnicianul campioanei României. El a povestit că „Bursucul” a cântat și a făcut o atmosferă de neuitat.

„Mă simt important, e foarte important pentru noi că ne-am calificat. Am marcat singurul gol, deci sunt fericit. Mai avem multe de îndeplinit, dar până acum este cea mai importantă victorie din acest sezon. Am știut să ne apărăm și să suferim în anumite momente. Atmosfera din vestiar este incredibilă, toată lumea e fericită, Mister a cântat cu noi”, a spus Nana Boateng pentru PROTV imediat ce a ieșit de la cabine.

Dan Petrescu (54 de ani) a dedicat victoria mamei sale! ” E ziua ei azi. E cea mai fericită femeie din lume la ora asta”

Imediat după meci, fericit, Dan Petrescu, a ținut să îi dedice victoria celei mai importante persoane din viața lui.

”În primul rând vreau să dedic această victorie mamei mele. E ziua ei azi. E cea mai fericită femeie din lume la ora asta. Nu ştiţi cât mă apreciază şi cât mă urmăreşte. Nu are rost să spun vârsta pe care o are, peste 80… şi ceva. De ziua ei mă gândeam că nu am cum să am aşa ghinion, când am văzut două penalty-uri.

După aceea, m-am gândit puţin şi la Pisică, prietenul meu,( n.r. Ilie Florian, probabil cel mai bun prieten al lui Dan Petrescu, s-a stins din viață pe 10 octombrie), şi-ar fi dorit să fie aici. Vă daţi seama ce victorie era pentru el. Şi nu în ultimul rând pentru Cristi Balaj, i-am făcut o nuntă fericită, 100%, cred că e cel mai fericit din lume. Are o singură problemă, eu nu merg la nuntă. Atât îi zic, ca să ştie. Aş fi vrut, dar nu. Mă duc la studiat adversari, ăsta sunt eu …”, a glumit Dan Petrescu după ce echipa lui s-a calificat în primăvara europeană.

Imediat a venit și replica lui Cristi Balaj. ” Aici e o problemă. Ştiu că este cu sufletul alături de mine. Dacă el ar fi avut un eveniment important, eu aş fi fost acolo. (n.r. – Are meciuri de vizionat) Aşa este”, a fost răspunsul lui Cristi Balaj.