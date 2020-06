poză: fb/alba24.ro

Potrivit surorii tinerei decedate, Anemona a ajuns la Spitalul Județea de Urgență Alba Iulia, în data de 20 iunie, prezentând simptome, isă a fost diagnosticată cu dublă pneuomonie și a fost trimisă acasă, cu prescripția medicală.

Tânăra de 39 de ani a primit tratament prentu o infecție virală a căilor respiratorii

Anemona s-a întors acasă în urma consultației și și-a început tratamentul prescris, însă a revenit la spital a doua zi, simțindu-se din ce în ce mai rău. Abia atunci i s-a făut testul pentru depistarea virusului COVID-19, al căruit rezultat a fost pozitiv.

Ajungând la spital și fiindu-i extrem de rău,aceasta a fost intubată, însâ a suferit un stop cardio-respirator. În urma manevrelor de resuscitare, Anemona a fost resuscitată și stabilizată, însă luni a suferit un nou stop cardio-respirator, acesta fiindu-i fatal.

Medicii au fost șocați

Cei care au tratat-o au fost în stare de șoc: practic, plămânii femeii nu mai aveau cum să funcționeze.

Acestea au fost cuvintele ce explicau moartea femeii de 39 de ani, postate chiar de sora Anemonei: ”A internat-o, am vorbit la telefon, mi-a zis că se simte mai bine, după care brusc nu mi-a mai răspuns la telefon. Starea ei am aflat-o pentru că am sunat la spital, întrebând de ea, mi s-a spus că a făcut un stop cardio respirator și că au mutat-o pe secția ATI.

Am dorit să vorbim cu medicul care se ocupa de cazul ei dar era de negăsit. Am lăsat numărul meu de telefon la o doamnă asistentă și am rugat insistent să mă sune doctorul să știu starea ei pentru că asistenta nu îmi dădea detalii, nu m-a sunat nimeni, eu sunând din oră în oră, să întreb de ea, mi se spunea că starea ei este gravă, că este intubată și atât că restul detaliilor trebuie și mi le dea medicul, în data de 22, la ora 8 dimineața am sunat din nou pe secția ATI, mi-a răspuns doamna doctor Tureanu sau ceva de genul după cum s-a prezentat dar mi-a închis telefonul în nas spunându-mi că sora mea a făcut din nou un stop cardiorespirator și că nu are timp să stea la discuții cu mine…. câteva ore mai târziu am aflat despre deces de la partenerul ei, pe care și pe el l-a anuntat o cunoștiință, am sunat supărată la spital să mi se comfirme și să întreb de ce nu ne-au anunțat de la spital și am aflat că de fapt nu mai aveau numărul meu atât de mult le-a păsat…..

Sora mea a făcut o dublă pneumonie, doar atât știu, acum vă las pe voi să trageți concluziile… dacă ea avea COVID de ce i-au dat alt diagnostic și această rețetă și de ce a fost lăsată acasă… adică în data de 20 iunie nu avea COVID, avea Faringită, iar în data de 21 iunie avea Covid sub formă foarte gravă. V-am zis tot ce știu, vă rog din suflet să nu mă mai asaltați cu mesaje și întrebări și să îmi respectați durerea sufletească pentru că orice ar fi, oricare ar fi motivul nimeni nu îmi poate da sora înapoi…”