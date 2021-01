Diagnosticul incredibil primit de Majda! A încercat să țină totul ascuns, dar stările de rău și grețurile s-au accentuat: "De trei zile..."

In articol:

Majda a fost luată cu ambulanța după meciul de vineri, concurenta a ajuns la spital în stare de inconștiență. Medicii i-au pus un diagnostic neașteptat. Concurenta din echipa Faimoșilor a avut căderi masive de calciu.

Majda, concurenta din echipa Faimosilor de la Survior,

a început să se simtă rău în timpul jocului pentru imunitate. Stresul, lipsa hranei, dar și soarele arzător din Republica Dominicană și-au pus amprenta asupra stării ei de sănătate.

Majda [Sursa foto: Captură KANAL D]

Deși spunea că se simte slăbită și amețită, Faimoasa a insistat să intre pe traseu, dornică să lupte pentru echipa ei și să aducă un punct care ar fi contat mult în jocul pentru imunitate.

„Mă doare foarte tare stomacul și îmi vine să vomit, dar nu am ce să fac. Nu am cum, că cedez punctul după. Am vomitat un pic mai devreme și sunt foarte amețită, dar eu vreau să intru. Am vomitat doar apă și ușor galben, suc gastric. Mă doare rău de tot stomacul, dar mă duc pe traseu. Îmi simt buzele foarte amorțite, nu știu de ce”,spunea Majda.

„Am palpat ceva aici! V-am spus să îmi ziceți din timp!”,a spus medicul.

Cum se simte acum Majda

Majda din echipa Faimoșilor a primit un diagnostic, în urma problemelor de sănătate pe care le-a avut.

Deși a dorit să țină totul ascuns și să continue să lupte, concurenta a cedat la un moment dat. Acum, Majda spune că medicii i-au spus că a avut căderi masive de calciu.

Majda: Mi-a fost foarte rau, de trei zile m-am simtit rau. Am tinut in mine, nu am spus si am clacat. Mi-au zis ca am avut caderi masive de calciu. Am vomitat si dupa traseu si de dimineata, nu am zis. Nu a fost bine.