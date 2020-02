Reporter: Care este cea mai mare provocare în viață de antreprenor?

Diana Bianca: Trebuie să recunosc că în orice proiect antreprenorial în care m-am implicat, mi-am dorit întotdeauna că lucrurile să iasă într-un anume fel și am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru a reuși. Însă uneori s-a întâmplat, pur și simplu, că ele să meargă într-o alta direcție. Nu este un sentiment plăcut , dar cu siguranță fiecare provocare vine „la pachet” și cu câte o lecție. Le-am tratat pe toate ca atare și în ultimul timp am și reușit să fac pace cu ele.

Reporter: De ce ți se spune femeia-cameleon?

Diana Bianca: Pentru ca așa sunt eu, cameleonică! La începutul acestui an am lansat blogul Cameleoonia. Am adunat bucățele din ceea ce sunt și am fost, din întrebările și provocările mele. Am împărtășit experiențele importante pe care le-am avut – profesional sau personal –. Am surprins momentele care mi-au schimbat viață și alegerile mai mult sau mai puțin comode pe care le-am făcut.

Diana Bianca are peste 100 de rochii în garderobă

Reporter: Cum iți definești stilul personal?

Diana Bianca: Cameleonic. Însă, din punctul meu de vedere, prezența rochiilor în garderoba unei femei este obligatorie. Rochiile purtate ziua îmi conferă o eleganță aparte și îmi schimbă pur și simplu imaginea. Este atât de simplu să te îmbraci în rochie! Nu trebuie decât să o asortezi cu pantoful sau sandaua potrivită! Îmi este imposibil să aleg o singură rochie pe care o prefer, pentru că, fiind obiectul meu vestimentar cel mai des întâlnit în garderobă, am peste 100 de rochii.

