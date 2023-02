Diana Bișinicu, adevărul despre relația cu Gabriela Cristea: "Nu pot să îi spun pe nume" Artista nu și-a putut stăpâni emoțiile când a vorbit despre nașa ei | EXCLUSIV

In articol:

Diana Bișinicu, cântăreața de muzică armenească, a vorbit despre relația cu fiica ei, Riana, dar și despre cum reușește să se împartă între muzică și afaceri. Cântăreața a povestit cât de mult se implică în educația Rianei, pentru că își dorește să creeze între ea și fiica ei o relație echilibrată, bazată pe încredere și respect.

Diana Bișinicu, adevărul despre relația cu nașa Gabriela Cristea

Diana Bișinicu a spus că Riana este prioritatea ei, pentru că nu și-a dorit să apeleze la bonă, ci a vrut să fie acea mamă care să simtă că are copil. În ciuda timpului său ocupat de afaceri și copil, artista încearcă și își dorește să fie mai prezentă, mai activă în domeniul muzical, pe lângă evenimentele unde este invitată să cânte. Cu toate acestea, afacerea pentru ea este foarte importantă, explicând că își face timp să ajungă la toate întâlnirile programate pentru a discuta cu diferiți clienți detaliile ce privesc purtarea unei bijuterii. Diana Bișinicu a evidențiat și faptul că a avut o relație foarte bună cu nașii ei, spunând a fost judecată pentru faptul că a avut o relație mai vizibilă cu nașul, Marcel Toader, decât cu nașa Gabriela Cristea, dar și că a fost alături de fiecare în parte în momentul în care au întâmpinat dificultăți.

Diana Bișinicu a vorbit mereu frumos despre nașii ei, Marcel Toader și Gabriela Cristea. În zona în care s-a născut, respectul pentru nași este sacru, fiind o tradiție bine împământenită a armenilor. Vedeta ne-a spus sincer ce relație are cu Gabriela Cristea și ce reprezintă aceasta în viața ei.

"Pentru mine, nașii care m-au cununat, rămân acei oameni care m-au dus în fața altarului și care mi-au botezat copilul. Pentru mine, faptul că acești doi oameni mi-au ținut copilul în brațe la taina botezului este mai mult decât orice cuvânt pe care aș putea eu să îl spun. Eu sunt de origine armână, la noi nașul e dincolo de părinți. Respectul pe care îl porți părinților este exact acela pe care trebuie să îl ai pentru nași. Asta este tradiția noastră și poate unii oameni nu înțeleg. Nașa mea Gabriela, în momentul în care eu mergeam pe la emisiunile ei, eram invitată și bineînțeles că mă adresam cu apelativul Gabriela, în momentul în care mi-a devenit nașă, nu am mai putut niciodată să îi spun pe nume. Respectul pe care îl am pentru ea ca nașă nu mă lasă să îi spun pe nume. Nu pot să îi spun Gabriela, eu mereu îi spun nașa. Nu am să pot. Pentru mine, nașa mea, este cea care mi-a botezat copilul și asta spune mai mult decât orice.", a declarat Diana Bișinicu, în exclusivitate.

Diana Bișinicu, relație specială cu fiica ei

Diana Bișinicu și fiica sa, Riana, sunt mai întâi prietene, apoi mamă și fiică. Rar îți e dat să mai întâlnești o relație atât de frumoasă între o mamă și fetița ei, dar și atât de sinceră. Diana ne-a mărturisit că vorbește orice cu Riana și că o tratează ca pe un adult, oferindu-i cele mai prețioase sfaturi de viață.

"Suntem și prietene, dar și mama-fiică bineînțeles. Niciodată nu am cerințe fără să îi explic de ce e bine să facă acest lucru. Eu vorbesc foarte mult cu ea și de când s-a născut, vorbesc cu ea ca cu un adult. Și acum îi spun că e necesar ca în to ceea ce faci să pui suflet, iubire, pasiune și minte. Eu consider că pentru asta m-am născut, să muncesc. Asta am încercat să îi insuflu și ei, i-am spus că niciodată nu trebuie să fie dependentă de cineva din niciun punct de vedere și că oricât de mulți bani ar avea viitorul ei soț, ea să fie independentă și să poată oricând să își cumpere ce își dorește și cât își dorește, dar pentru acest lucru trebuie să învețe, să citească, să se culturalizeze și să vrea să facă totul la cel mai înalt nivel.", a mărturisit Diana Bișinicu, în interviul de la WOWnews.

