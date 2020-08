Diana Lucan și fiica ei, Bianca, invitate la Teo Show

In articol:

Diana Lucan este bună prietenă cu Brigitte Pastramă și are o siluetă de invidiat și e greu de crezut că are o fiică, care îi și moștenește frumusețea. Mai degrabă arată ca două surori, având în vedere cât de bine arată blondina.

Întrebată dacă și-a dorit fată sau băiat atunci când a rămas însărcinată, Diana Lucan nu s-a ferit să recunoască faptul că un copil nu făcea parte din planurile ei de viitor pe termen scurt.

„Eu în perioada aceea chiar nu îmi doream un copil, nu îmi doream deloc. Eram studentă la psihologie și în planul meu de viață, anticipat de mine. Îmi doream, dar a fost o surpriză, m-a luat și pe mine pe neașteptat. Nu îmi doream nici fată, nici băiat, nici nu apucasem să mă gândesc. După ce am aflat nu am vrut să știu dacă e băiat sau fată prin intermediul unei ecografii pentru că auzisem multe cazuri de ecografii greșite, când părinții așteptau băiețel și au avut fată sau invers.

Am cumpărat haine albe sau în tonuri neutre ca să se potrivească și pentru fată și pentru băieți. Dacă ar fi fost să mai am un copil, tot fată aș fi vrut”, a povestit Diana Lucan.

Frumoasa blondină a declarat că, deși nu își dorea un copil atunci când a rămas însărcinată, făcea parte din planurile ei de viitor pe termen mai lung.

„Îmi doream un copil, dar peste un an sau doi. Îmi doream, clar. Dar a fost bine că m-a luat pe nepregătite. M-a învățat Bianca să fiu mamă și mă tot învață. M-am adaptat și eu și s-a adaptat și ea”, a mai povestit Diana Lucan.

”Sunt studenă, am terminat primul an la psihologie și acum am intrat și la medicină. Încă nu se știe cum o să facem cursuri, e posibil să facem online și laboratoarele la facultate. Eu mi-am dorit mult să intru la medicină și la psihologie, ca apoi să pot continua pe psihiatrie, să fie cumva o continuare a psihologiei”, a spus Bianca. „Eu am fost un copil foarte cuminte. Am fost timidă și la locul meu și așa sunt și acum”, a mai spus ea.

„Da, a fost cuminte încă de când era bebeluș. Eu imi amintesc doar o noapte în care a plâns. Era atât de cuminte încât nu o simțeai”, a declarat și mama ei, Diana Lucan.

Milionăreasa Diana Lucan în studioul WOWbiz.ro

Milionăreasa Diana Lucan și fiica ei, Bianca, rivale în dressing

„Am început să mai împrumut câte un tricou de la ea la 13 ani și ce se mai potrivea, că aveam stiluri diferite. Acum am început să împărțim mai multe lucruri, chiar dacă nu este tot timpul atât de fericită”, a povestit Bianca.

„Eu cu Bianca avem și haine la fel pentru că mie nu îmi place să luăm o bluză de la una la alta și cumpărăm două articole la fel. Avem două rochii la fel, avem și salopete la fel”, a povestit și Diana Lucan.

„Partea proastă este că dacă își ia o pereche de pantofi sport frumoși, o săptămână sunt ai ei, apoi ușor ușor…”, a mai spus, zâmbind, fiica divei.