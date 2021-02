Diana Sălăjean, soția lui Alin de la Războinici, primele declarații despre conflictele în care e implicat la Survivor! „Moroșanu are o problemă” EXCLUSIV

In articol:

Diana, soția lui Alin Sălăjean, războinicul de la Survivor România 2021, a făcut dezvăluiri în exclusivitate la Ștefeta Mixtă, acolo unde a vorbit despre situația în care se află partenerul ei în cadrul emisiunii fenomen de la Kanal D. Alin Sălăjean a fost criticat dur de colegii de breaslă, aceștia spunând despre războinic că nu are inițiativă și că fuge de muncă.

Diana, soția lui Alin Sălăjean de la Survivor România 2021

Acum, Diana Sălăjean a ținut să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie detalii picante din căsnicia lor. Diana a explicat cum este Alin acasă, în ”gospodăria” lor. Tânăra a mărturisit că ei se ajută unul pe celălalt și își împart treburile. Soția războinicului confirmă, însă, că Alin nu preia inițiativa.

”El a fost nominalizat, dupa cum spune si Sorin, pe considerente sociale, ca nu are initiativa in tabara. S-a stabilit ca Sorin face focul, Musty aduce cocos, iar Alin aduce puncte, deci recompensa. Deci ar trebui să îi mulțumescă lui Alin că el le aduce mâncarea.

Alin a vrut sa mai dea o sansa grupului, el nu a atacat niciodata fara sa fie atacat. Eu asta am citit printre randuri, ca atacurile au fost asupra lui Alin si nu invers. El a spus ca printre colegii care il acuza ca este egoist sunt falsi. Eu incerc sa trec de sticla si sa il citesc pe Alin, dar lui îi place în viață corectitudinea. Ce am observat este ca Alin a incercat sa ofere o a doua sansa grupului, dar nu i-a fost primita. Pana la urma, Survivor este un joc individual, trebuia sa fie putin in garda ”, a explicat Diana Sălăjean.

Alin Sălăjean de la Survivor România 2021[Sursa foto: Instagram]

De asemenea, Diana spune că soțul ei nu este genul de om care să fugă de muncă. Tânăra consideră că dacă războinicii ar avea sarcinile mai bine definite, atunci ar ști fiecare ce trebuie să facă.

”Eu cred ca problema la ei in tabara este ca nu au sarcini bine definite. Se vede ca Sorin aduce lemne, Musty aduce cocos. Alin nu a avut initiativa, a observat ca ceilalti si-au insusit niste sarcini si poate nu a vrut sa se amestece in lucruri care nu tin de el. Dar daca si-ar imparti sarcinile, nu ar da un pas in spate, pentru ca nu este genul care sa se sustraga de la munca. Acasa, daca ii spun ca eu dau cu aspiratorul si el sa dea cu mopul, el face. Dar daca nu îi spun nimic, initiativa nu vine niciodata de la el”, a mărturisit soția Războinicului de la Survivor România 2021.

Deși a fost propus spre nominalizare de către colegii lui de echipă, Alin nu a părăsit competiția. Diana Sălăjean era mai mult ca sigură că soțul ei iese favorit și speră ca acesta să nu se întoarcă curând acasă.

” Ma asteptam sa iasa Alin favorit si ma bucur ca s-a intamplat asa. Ma asteptam si la Marilena, dar eu as fi sperat să fie Albert pe locul al treilea. Când s-a autopropus nu am avut deloc emoții că se va întoarce acasă. Strategia a fost a întregului grup și le-a ieșit. El a propus decizia, iar grupul a fost de partea lui. Musty și Sorin vor să îl nominalizeze, dar ceilalți știu că Alin este cel mai bun și ar fi păcat să se întoarcă acasă”, a spus soția lui Alin Sălăjean de la Survivor România 2021.

Diana și Alin Sălăjean[Sursa foto: Instagram]

De altfel, Diana Sălăjean a dat din casă! Tânăra a mărturisit că ea și partenerul ei, Alin, nu sărbătoresc Ziua Îndrăgostiților, ci doar ziua lui de nume și bineînțeles a cățelului lor.

” Nu mai știu ce i-am scris. I-am scris un mesaj mai lung. Noi de obicei nu sărbătorim Valentines day, noi sarbatorim in fiecare zi pentru ca suntem foarte indragostiti. Dar este ziua lui de nume, pentru ca il cheama și Valentin. Si este ziua cățelului nostru care a implinit zece ani și l-am dus la salon și i-am făcut codița si urechile albastre, în culoarea războinicilor”, a mai spus Diana Sălăjean.

Diana Sălăjean, despre Cătălin Moroșanu

Diana Sălăjean este de părere că Faimosul Cătălin Moroșanu are o problemă cu soțul ei, Alin. Totul după ce Moroșanu și Alin au avut câte ceva de împărțit, spunându-și vorbe acide. Diana crede că Moroșanu este puțin supărat pentru că soțul ei, Alin, este mult mai bun.

” Cred ca situatia a fost putin deplasata. Fiecare isi face strategiile cum vrea. Ei nu s-au dus acolo sa isi faca strategiile in fuctie de greutate. Dar vad Morosanu are o problema cu Alin. De departe se vede ca Alin este mai bun si cred ca Morosanu este putin suparat”, a conchis Diana Sălăjean.