Diana Șoșoacă dă de pământ cu Ludovic Orban. Avocata, reproșuri cu nemiluita la adresa politicianului

Diana Șoșoacă [Sursa foto: Inquam Photos / George Calin] 20:27, iul 2, 2021 Autor: Madalina Kovacs

In articol:

Atunci când a avut loc moțiunea de cenzurură, Ludovic Orban i-a aruncat cuvinte grele Dianei Șoșoacă. Aceasta a apărut în Plen cu un sac imens, asemenea celor în care au fost îngropați mai mulți morți COVID. Deputatul PNL a taxat imediat gestul avocatei, despre care a spus că „nu are bun simț și este necivilizată”.

Să nu credeți că Diana Șoșoacă a stat cu mâinile în sân, căci vă înșelați. Așa cum a obișnuit deja în spațiul public, deputatul independet a ieșit rapid la atac. Ea a scris o scrisoare pe care i se adresează deputatului PNL și în care le reproșează atât lui, dar și colegilor săi din partid mai multe lucruri. De asemenea, avocata i-a făcut și o caracterizare lui Ludovic Orban. Ea spune despre colegul ei din Parlamentul României că este „grobian, misogin, dictator, arogant, insolent, vulgar, incult, şi primitiv”.

Diana Șoșoacă[Sursa foto: Inquam Photos / George Calin]

Cum sună întreaga scrisoare a Dianei Șoșoacă adresată lui Ludovic Orban

Diana Șoșoacă nu a putut suporta că este criticată de Ludovic Orban pe care îl consideră inferior ei din toate punctele de vedere. Mai mult, aceasta a ținut să-i aducă aminte mai multe gafe pe care le-a făcut în spațiul public.

Totodată, senatoarea acuză întreg partidul PNL de incompetență în ceea ce privește gestionarea problemelor din sănătate și educație în contextul pandemiei de coronavirus.

Citeste si: Senator USR, agresat de Diana Șoșoacă! Scandal monstru, după ce avocata a intrat cu un sac de morgă în Parlament

„-DECLARAȚIE POLITICA- RASPUNS CATRE PSEUDOPOLITICIANUL SI NEOMUL LUDOVIC ORBAN

Dumneata, dle Deputat, sa îndrăznesti sa faci observație si sa te pronunți cu privire la bunul-simt si gradul de civilizație al unui om, cu atat mai mult al meu in calitate de SENATOR al României si AVOCAT CU O REPUTAȚIE NESTIRBITA, atunci cand o sa ai caderea, studiile, experienta si meritele profesionale care sa iti confere acest drept. Pana atunci, grobianismul, misoginismul, atitudinea dictatoriala, aroganta, insolența, vulgaritatea, incultura si primitivismul te caracterizeaza.

Dumneata, dle deputat, sa ai pretentia sa te exprimi cu privire la comportamentul unui om, cu atat mai mult cat incultura pe care o manifesti nu ti-a dat voie sa înțelegi simbolistica unui gest, atunci cand o sa inveti cine este EMINESCU SI NU O SA-TI MAI PERMITI VREODATĂ IN VIATA SA INTRERUPI RECITAREA LUI. Dumneata ar trebui sa-ti amintesti cum grobianismul caracteristic te-a îndemnat sa iti jignești o colega de partid numind-o „SALTELUȚĂ”, fara sa ai cunostinta de faptul ca este dezonorant pt un barbat sa se raporteze in acest mod abject față de o femeie, indiferent de legaturile dintre ei, SI NICIODATA NU ARE VOIE SA EXPRIME PUBLIC O ASTFEL DE INSULTA.

Citeste si: Ioniță de la Clejani, primele declarații despre divorțul de Viorica: „Suntem triști”- bzi.ro

Citeste si: Vlad Voiculescu, noul șef al USR PLUS București. Politicianul l-a învins pe Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu

Dumneata, dle deputat, ar trebui sa-ti amintesti ca inclusiv in discursul din cadrul moțiunii de cenzura nu te-ai putut abtine sa nu aduci in discutie bautura, aceeași băutură care iti denota asa-zisul bun-simt in perioada starii de urgenta cand, cu o insolenta inacceptabila, sarbatoreai evenimente private in Guvernul Romaniei, band si fumand alaturi de alti colegi, in timp ce poporul roman era obligat sa stea inchis in casa si sa semneze declaratii ca sa isi cumpere o paine, iar cei care nu detineau declaratii erau amendați cu 20.000 de lei si batuti de asa-zisii polițiști si jandarmi pe care ii angajati pe banda rulanta, fara niciun fel de conditie decat aceea de a fi buni batausi si obedienti de ordine, facandu-si de ras restul colegilor profesionisti.

Cate declaratii ai semnat vreodată? Ai curaj sa le spui oamenilor ca demnitarii sunt exceptați?

Dumneata, dle deputat, sa îndrăznesti sa vorbesti de civilizatie si bun-simt cand o sa le explici oamenilor care 1 an de zile nu au putut sa isi faca nunti si botezuri din cauza „mascaradei plandemice” pe care ai condus-o impotriva propriului popor, iar dumneata ai participat alaturi de alti 800 de pnlisti la o nunta in care politia nu v-a deranjat o secunda, in timp ce romanii erau batuti pe strada si erau terorizați de ordinele dumitale si ale ministrilor din subordine.

Dumneata, dle deputat, sa ai tupeul sa vorbesti de educație si bun-simt cand o sa iti ceri iertare poporului român pentru internarea abuziva a asimptomaticilor si pentru distrugerea învățământului romanesc, 2 ani din viata copiilor noștri aruncati in analfabetism funcțional.

Dumneata, dle deputat, sa ai dreptul sa vorbesti de schimbarea Regulamentului, atunci cand vei invata ce inseamna LEGEA si puterea ei, cand o vei respecta si iti vei cere iertare intregului sistem juridic pt insolenta de a-i jigni pe judecatorii de la CCR si Avocatul Poporului amenintandu-i ca ii desfiintezi si acuzandu-i de tradare, cand primul tradator esti dumneata si președintele tau.

Dumneata, dle deputat, sa iti permiti sa schimbi ceva in aceasta tara cand o s-o faci pentru interesul poporului si nu pt a-ti proteja constiinta încărcată de distrugerea vieții oamenilor si copiilor in pandemie, daca oi avea asa ceva. Si lista continua….ar trebui sa iti scriu luni de zile de traumele provocate poporului roman de dumneata, președintele tau, ministri tai, Arafatul vostru!

Dumneata, dle deputat, sa ai caderea sa vorbesti de bun-simt si civilizație cand vei invata sa iti asumi, alaturi de Cîțu si guvernul vostru, uciderea a peste 26.000 de oameni aruncați in saci de tipul celui pe care ti l-am adus in Plen ca sa nu uiti crimele pe care le-ai semnat, desi noi te-am avertizat ca omori oameni cu zile. Sacul acela reprezinta toate durerile si chinurile unui popor capusat de voi, politrucilor, famenilor si distrugătorilor de neam si tara. Ne-ati sclavizat si vândut, ne-ati distrus visele, vietile si sperantele, ne-ati alungat copiii, fratii, parintii in pribegia strainatatii ca sa va lafaiti voi aici si sa faceti pe pedagogii bunului-simț, la un pahar si un trabuc.

Ati ucis spiritul romanilor, i-ati facut sa le fie rusine ca sunt romani, i-ati invrajbit si i-ati îngenuncheat, i-ati obidit si injurat, le-ati pus cătușe si i-ati batut, le-ati luat dreptul de a mai respira si dumneata, ai tupeul sa mi te adresezi mie, pt faptul ca ți-am adus aminte ceea ce ești, ceea ce sunteți?- NISTE MISEI!

Daca pnl-istii ar mai avea un pic de demnitate, nu ar alege niciunul dintre voi, voi, cei care ati încălcat CONSTITUTIA ROMANIEI la ultima motiune de cenzura INTERZICAND DREPTUL LA EXERCITAREA VOTULUI SI DUMNEATA AI AROGANTA SA IMI SPUI CA SCHIMBI REGULAMENTUL? CREZI CA O SCHIMBARE DE REGULAMENT VĂ VA PUNE INTR-O LUMINA SFÂNTĂ? MAI AI CEVA SFÂNT, ORBANE?

TINE MINTE CE ITI SPUN:

NOI NU UITAM, NOI NU IERTAM! NOI SUNTEM PEDEAPSA VOASTRA!

VETI PLATI PANA LA ULTIMA PICATURA DE SANGE A ACESTUI POPOR OBIDIT!

SA NU UITI, DARIE! SĂ NU UIȚI! (daca ai fi cult, ai stii ce inseamna)”, a scris Diana Șoșoacă.