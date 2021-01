Diana Șoșoacă vrea permis port-armă! Senatoarea AUR susține că este în pericol: „Sunt pe lista neagră, la fel cum a fost și Bogdan Stanoevici”

In articol:

Diana Șoșoacă se teme pentru viața ei! Senatoarea AUR susține că este urmărită de mașini și persoane pe care nu le cunoaște.

Militanta anti-mască își dorește permis port-armă pentru a se putea apăra în fața unui pericol. Ea a declarat că este „filată” din cauza faptului că patrioții sunt în pericol în România.

„Trebuie să mă apere și pe mine cineva! Dacă am armă, mă apăr singură. S-ar putea să mă trezesc în casă sau în mașină cu cine știe ce persoane, de aceea trebuie să-mi iau permis de port-armă. În țara asta asta, când ești patriot, deja ești în pericol”,a declarat Diana Șoșoacă, la un post de televiziune.

Diana Șoșoacă, speriată că poate avea sfârșitul lui Bogdan Stanoevici: „Sunt pe lista neagră”

Senatoarea AUR a mărturisit că a fost urmărită la fiecare pas, în urmă cu an an. Tot pe lista neagră s-ar afla și Codruța Ceva, o colegă a militantei anti-mască.

„Probabil că eu sunt pe lista neagră, la fel cum a fost și Bogdan Stanoevici , și uite că nu mai e printre noi… Și Codruța Cerva e pe lista neagră, daca au ajuns s-o fileze cu o mașină de Sibiu. Anul trecut am fost filată, toate mișcările mele au fost supravegheate. Mașini care mă urmăreau peste tot. Mă așteptau în fața blocului și mergeau cu mine peste tot. Sunt câteva luni de-atunci, dar eu sunt sigură că sunt filată și acum, mai ales că am ajuns senatoare și nu mă potolesc. Probabil că nu mai sunt la vedere, dar eu îi simt că mă filează permanent”,a declarat senatoarea AUR.

Diana Șoșoacă, mărturisiri șocante: „Este foarte clar că se pune la cale infectarea mea cu Covid”

Politiciana susține că se pregătește infectarea sa și a familiei sale cu noul coronavirus deoarece prezența ei în Parlament este o amenințare.

„Am tresărit, pentru că mi-am adus aminte de ce îmi spuseseră anumite persoane cu puțin timp înainte. Este foarte clar că se pune la cale infectarea mea cu Covid pentru că vor avea viață grea cu mine în Parlament. Cinci persoane, din cinci direcții diferite mi-au spus să fiu atentă, mai ales copiii mei, pentru că se pregătește infectarea mea și a familiei mele cu ceva ce ar semăna cu SARS-COV-2, dar nu va fi SARS-COV-2″, a mai spus Diana Șoșoacă.