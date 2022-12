Dică a prins curaj după despărţirea de FCSB: "Mie nu mi-a făcut niciodată Gigi Becali echipa!"

In articol:

Mai bine de o lună şi jumătate a trecut de când Nicolae Dică s-a despărţit de FCSB, în al doilea său mandat la echipa patronată de Gigi Becali, dar rănile provocate de eşec nu s-au închis complet.

Nicolae Dică: "Mie nu mi-a făcut niciodată Gigi Becali echipa!"

Fostul antrenor al roş-albaştrilor a ţinut să precizeze că doar se consulta cu Gigi Becali în alegerea primului 11, iar finanţatorul nu impunea niciodată cum să arate echipa de start.

Nicolae Dică a dorit să încheie o dată pentru totdeauna subiectul legat de libertatea pe care a avut-o la FCSB, în al doilea său mandat. Fostul antrenor al roş-albaştrilor a răbufnit în direct la TV şi a declarat că Gigi Becali nu s-a implicat niciodată în alcătuirea echipei de start la FCSB în perioada sa petrecută acolo. Ba mai mult, Dică susţine că patronul nu a ordonat niciodată ce jucător să fie desemnat căpitan de echipă.

"Mie nu mi-a făcut niciodată echipa. Altceva când spune că trebuie să joace anumiţi jucători, e singurul club din România în care sunt jucători de perspectivă şi vor să-i scoată în faţă. E o diferenţă când spune că avem prioritate la anumiţi jucători. Nu zugrăvesc nimic. M-am dus şi i-am pus pe Tavi Popescu şi Coman căpitani, voi aţi spus că patronul i-a pus. Uite că acum nu mai sunt! Aveam discuţii, pot să vorbesc de echipă", a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

Nicolae Dică a stat pe bancă în 23 de meciuri, în al doilea său mandat la FCSB, reuşind să obţină doar 9 victorii. 7 meciuri s-au încheiat la egalitate, iar de 7 ori echipa a fost învinsă.

Gigi Becali schimbă sistemul pentru Miculescu

În timp ce Dică susţine că alegea singur primul 11, Mihai Pintilii şi Leo Strizu nu sunt atât de norocoşi. Gigi Becali a anunţat că s-a hotărât să îi acorde mai multe minute lui David Miculescu, după prestaţia din meciul cu CFR Cluj. Deşi a jucat doar o repriză contra vicecampioanei, fotbalistul venit de la UTA l-a fermecat pe Gigi Becali. Finanţatorul a dat ordin ca Miculescu să fie titular de acum înainte.

"David Miculescu nu are cum să lipsească din echipa asta. Bravo! Ce să-i fac lui Cordea? Trebuie să facă puţin banca să ştie că nu e singur pe tarla. Eu am spus că Miculescu nu mai lipseşte din echipa asta. Un jucător valoros se vede. Când joci CFR, nu pierzi nicio minge, joci cum a jucat el... Miculescu, gata, am pus ştampila. Schimbăm sistemul atunci, 4-4-2, joacă şi Cordea, şi Miculescu", a spus Gigi Becali la PRO X.

David Miculescu (stânga) [Sursa foto: Facebook FCSB]

David Miculescu a fost transferat în vară de FCSB, de la UTA, pentru 1,7 milioane de euro. Pentru roş-albaştri a marcat 2 goluri în 28 de meciuri.