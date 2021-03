Dieta minune a lui Cătălin Scărlătescu cu ajutorul căreia a „topit” 50 de kilograme: „Pot să mă leg la șireturi fără probleme”

In articol:

Cătălin Scărlătescu a reușit ceea ce mulți încă visează! După ce a realizat că a ajuns într-un punct critic cu kilogramele, chef-ul a decis că este cazul să facă o schimbare.

Astfel, acesta s-a documentat temeinic și a ajuns la un meniu care să-l ajute să topească eficient kilogramele în plus, dar în același timp să fie și sănătos. Iar pentru că nu a vrut să țină secret numai pentru el, celebrul chef a împărtăși o parte din tainele dietei sale!

Cătălin Scărlătescu[Sursa foto: Instagram]

Cătălin Scărlătescu căștigă lupta împotriva kilogramelor: „N u e bine să ținem diete de capul nostru”

Cântarul ajunsese să-i indice celebrului chef greutatea de 120 de kilograme, lucru care l-a pus pe serios pe gânduri. Juratul de la „Chefi la cuțite” a luat, însă, atitudine repede și a început să se documenteze temeinic pentru a pune cap la cap un meniu care să-l ajute să slăbească și eficient și sănătos!

Într-un timp destul de scurt, dieta-minune l-a ajutat să dea jos nu mai puțin de 50 de kilograme.

Meniul său zilnic presupune multe legume și fructe proaspete.

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

Citeste si: Cătălin Scărlătescu, întâlnire de gradul zero de Ziua Îndrăgostiților! Cu cine a ieșit în oraș în weekendul iubirii

„Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete de capul nostru. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete. Așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, rosii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde.

Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei. Nu contează ordinea sau cantitatea. Însă nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie, fără ulei, și un strop de sare. Iar fructele se consumă proaspete”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Cătălin Scărlătescu[Sursa foto: Instagram]

Sportul împletit cu dieta, sănătate curată! Cătălin Scărlătescu: „ M-am apucat de sport”

Mișcarea însemnă sănătate! Asta a înțeles și celebrul chef care a mărturisit că s-a apucat serios de sport. Se pare că sportul și dietea sunt ingredientele rețetei de succes pentru a „topi” eficient kilogramele nedorite. Cătălin Scărlătescu a mai povestit că se simte întinerit cu circa 30 de ani și se poate lega la șireturi fără să întâmpine dificultăți.

Citeste si: Cătălin Scărlătescu, apariție inedită! Cum arată celebru bucătar cu plete

„Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, a mai dezvpluit chef-ul.