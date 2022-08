"Dimineața nu mă mai lăsau să plec acasă". Georgiana Lobonț vorbește despre cele mai frumoase momente de la nunți și tradițiile care au impresionat-o | EXCLUSIV

In articol:

Georgiana Lobonț cântă la evenimente în toată țara, iar uneori își petrece chiar și toată ziua alături de mirii cărora le va anima petrecere.

Este cel mai important moment din viața unui cuplu de tineri îndrăgostiți așa că petrecerea trebuie să fie una ca la carte și mai ales de neuitat.

De la tradițiile Maramureșului, la obiceiurile din Țara Oașului și până la practicile de la Craiova, toate sunt deosebite și frumoase, iar jurnaliștii WOWbiz.ro au discutat cu Georgiana Lobonț despre obiceiurile de la nunțile la care a cântat și ce a impresionat-o cel mai mult.

Georgiana Lobonț, totul despre momentele de vis de la nunțile la care cântă

Recent, artista a distribuit un videoclip inedit în mediul online, așa că jurnaliștii WOWbiz.ro nu au mai stat pe gânduri și au vorbit imediat cu Georgiana pentru a afla mai multe detalii.

Un moment care îți taie răsuflare a avut loc la respectivă petrecere, iar nuntașii au făcut o horă în jurul miresei și i-au ridicat rochia, dansând în jurul ei și creând o imagine grațioasă precum floarea unui crin.

"A fost o idee de-a mea ca să fac show. Nu e neapărat o tradiție, avea mireasa o rochie foarte lungă(...) avea o rochiță senzațională și era foarte lungă, nu se putea mișca în ea, nu putea dansa și pe la jumătatea evenimentului, m-am gândit, când am cântat muzică de petrecere să o fac să poată să danseze și ea așa că i-am pus pe toți să pună mâncă pe rochiță și să o ridice și să dansăm în jurul ei", a mărturisit Georgiana Lobonț pentru WOWbiz.ro.

Cântăreața ne-a mărturisit că nu există nuntă la care să cânte și să nu se distreze oamenii. Vedeta recunoaște că și dacă sune persoane „certate cu dansul” tot le convinge.

"Nu există nuntă la care să nu se distreze oamenii. Dacă nu vin pe ringul de dans, ceea ce se întâmplă destul de rar, mă bag eu printre mese și îi scot pe toți la dans. Le schimb genurile muzicale, de la populară, până la muzică de petrecere și muzică ușoară", ne-a povestit artista.

Georgiana Lobonț povestește cum sunt nunțile în Maramureș

Obiceiurile sunt diferite de la zonă la zonă și poate și de la miri la miri. Unii își doresc să fie extravaganți, în timp ce cei mai mulți dintre ei aleg să facă o petrecere tradițională, așa cum se cuvinte. Artista ne-a povestit care sunt obiceiurile în Maramureș și ce îi place cel mai mult la nunțile de aici.

"De exemplu, în Maramureș se joacă steagul. Dimineața sunt băieți care joacă vreo 2-3 ore steagul, e un par îmbrăcat în tot felul de năframe și tot felul de brâuri. Bărbații dansează cu el, iar dimineața tot așa se face dezbroboditul miresei.

Se dă jos voalul miresei și se cântă o melodie specială, o doină, foarte mulți oameni plâng și miresica ia loc pe scaun, iar nașele din spate îi dau jos voalul și îi pun baticul, năframa. O transformă din fată în damnă, în gospodină.

La mire se pune clopul, simbolizează că e stâlpul casei. Este frumos așa pentru că din acea zi ei formează o familie, dar pe de altă parte nici nu își doresc să își pună năframa și clopul pe cap și să renunțe la viața lor. Dar până la urmă, nașii îi conving și încep să formeze o familie", a explicat Georgiana Lobonț, pentru WOWbiz.ro.

Ce îi place cel mai mult Georgianei Lobonț la o nuntă

Artista ne-a dezvăluit și cum sunt obiceiurile la Craiova, dar și ce îi place cel mai tare la o nuntă. Îndrăgita cântăreață a văzut numeroase obiceiuri pe unde a fost și toate sunt frumoase în felul lor, însă cel mai bine este atunci când lumea se distrează și se simte bine.

"Sunt foarte multe obiceiuri. Câte am văzut pe unde am fost... la Craiova am cântat de curând și la ei obiceiul se face înainte, la început. Am mers și le-am cântat înainte să îi căsătorească preotul și tot așa nașul trebuie să-l bărbierească pe mire afară, în văzul tuturor, iar pe miresică a gătit-o nașa, i-a pus voalul în cap, la ei nu se pune năframa.

Peste tot sunt tradiții și tradiții, dar cel mai frumos e atunci când sunt între ei și dansează și se distrează și se simte așa bine că se urcă pe mese și care mai de care cu mâinile pe sus, astea sunt cele mai faine momente și bineînțeles dimineața când nu m-ar mai lăsa să plec acasă", ne-a mărturisit Georgiana Lobonț, în exclusivitate.

