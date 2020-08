Elevi la școală, sursă foto pixabay

Elevii care vor merge la școală din 14 septembrie trebuie să aibă asupra lor o declarație pe propria răspundere semnată de părinți. În caz contrar, aceștia nu vor putea intra în clasă, după cum se arată în Ghidul cu normele sanitare publicat, marți seara, de Ministerul Sănătății.

Declarație pe proprie răspundere pentru elevi

Conform documentului, "declarația condiționează primirea copilului în colectivitate la începutul fiecarui ciclu de prezență fizică în spațiul școlar și va fi prezentată la triajul epidemiologic la intarea în unitate".

În formularul respectiv, părinții trebuie să declare că, în ultimele două săptămâni, copilul nu a avut semnele specifice coronavirusului (febră, tuse, dureri de cap, diaree, dificultăți de respirație, dureri de gât, vărsături, rinoree, etc), nu a fost diagnosticat cu COVID-19 şi nici nu a intrat în contact cu vreo persoană testată pozitiv cu virusul provenit din China.

În plus, părinții se angajează să nu ducă copilul la instituția de învățământ dacă acesta are semne specifice- febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăți de respirație, diaree, vărsături, rinoree etc.

De asemenea, după cum se arată în declarație, acolo apare menţionată și situația în care școala se va întrerupe și elevii vor reveni, apoi, la cursuri.

"Menționez că, în perioada suspendării cursurilor școlare, elevul nu a avut nicio problemă de sănătate" sau cazul "a avut o problemă de sănătate, motiv pentru care a necesitat consult medical. Anexez o copie a documentelor medicale corespunzătoare (scrisoare medicală sau bilet de ieșire din spital)".

Declarație pe propria răspundere pentru părinți

Sfaturi pentru părinți

În același timp, în draftul Ordinului pentru aprobarea Normelor privind instituirea de măsuri sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ în perioada pandemiei COVID-19, publicat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, mai apar şi recomandări pentru părinți, pentru limitarea îmbolnăvirii.

- Vorbiți cu copilul despre cum se poate proteja pe el, dar și pe cei din jur împotriva infecției cu Covid-19;

- Explicați-i copilului că, deși școala se redeschide, viața de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece trebuie să avem grijă de noi și să evităm răspândirea infecției;

- Acordați atenție stării mentale a copilului și discutați cu el despre orice modificări ale stării lui emoționale;

- Învățați-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător și vorbiți cu acesta despre cum respectăm sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare și la păstrarea distanței;

- Învățați-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la școală, când se întoarce acasă, înainte și după servirea mesei, înainte și după utilizarea toaletei și ori de cate ori este necesar;

- Învățați-vă copilul cum să poarte corect masca de protecție și explicați-i importanța și necesitatea purtării acestei;