In sfarsit, dupa doua luni in care saloanele de infrumusetare au fost inchise, ne putem bucura din nou de ele. Probabil nu vei mai putea sa te hotarasti de pe o zi pe alta ca vrei o schimbare (din cauza faptului ca vor fi primiti mai multi clienti intr-o zi, astfel incat sa se asigure o igienizare corespunzatoare) insa este bine ca te poti rasfata din nou cu tratamentele preferate.

Stim ca vara este perioada ideala in care vrei sa arati perfect din cap pana in picioare. Poate iti doresti o noua tunsoare sau o manichiura in tendinte. Vrei sa iti pregatesti tenul pentru a fi admirat? Toate acestea si nu numai, le poti obtine la un salon exclusivist din zona Vitan: GLOW CONCEPT. Aici vei gasi cel mai bun Solar Vitan si servicii de infrumusetare la cele mai inalte standarde.

Suntem siguri ca vei aprecia nu doar serviciile si personalul, dar si design-ul unic al salonului. Este foarte important ca in momentul in care alegi sa te rasfeti la un salon de infrumusetare, acesta sa aiba un design atractiv, pentru a ridica experienta la un alt nivel.

GLOW CONCEPT este un salon preferat chiar si de catre vedete din showbizul romanesc, printre care Dorian Popa si Babs (iubita lui), Ema Uta (cea mai apreciata makeup artista de la noi) si multi altii. Asadar, este un salon din care vei iesi aratand ca o vedeta, datorita serviciilor de foarte buna calitate oferite.

Cand vine vorba despre modul in care arati, nu trebuie sa faci nici un compromis. Daca nu alegi un salon de infrumusetare cu o echipa compusa din specialisti, sunt mari sansele sa nu iti placa rezultatul final, indiferent daca este vorba despre o tunsoare, o noua culoare a parului, un epilat sau o manichiura. In plus, igiena ar trebui sa fie pe primul loc, iar la GLOW CONCEPT poti fi linistita ori de cate ori mergi, deoarece se respecta toate conditiile de siguranta.

In ceea ce priveste serviciile oferite, poti opta pentru coafor, manichiura-pedichiura, cosmetica si tratamente faciale si bineinteles, solar. Daca iti doresti extensii, trebuie sa stii ca aici vei gasi cele mai bune extensii naturale din Bucuresti, astfel incat rezultatul final sa fie unul spectaculos.

Daca vrei un bronz instant si de durata, la GLOW CONCEPT vei descoperi peste 5 aparate de bronzare noi, printre care aparate solar cu vitamina D si colagen, cu ajutorul carora vei obtine cele mai bune rezultate. De asemenea, ai la dispozitie si o selectie foarte mare de creme speciale de la Australian Gold, 7Suns, TannyMaxx, pentru a-ti proteja pielea in timpul procesului de bronzare artificiala.

Speram ca ti-am atras atentia si ca te vei programa la acest salon superb, unde vei fi rasfatata de catre o echipa tanara si foarte bine pregatita. Indiferent daca iti doresti o schimbare a culorii parului, poate chiar sa iti aplici extensii sau daca vrei sa te bronzezi, la GLOW CONCEPT te vei simti perfect! Ce mai astepti? Rezerva-ti acum un loc pentru perioada urmatoare!