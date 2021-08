Din ce face avere Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici. Cei doi au împreună un băiețel

In articol:

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu sunt împreună din 2016 și au împreună un băiețel în vârstă de patru ani, pe nume Zian Ioan Neacşu.

Cine este Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici

Andrei Neacșu mai este cunoscut sub numele de Spelbu și este în atenția publicului datorită relației pe care o are cu frumoasa Ilinca Vandici. El este fiul fostului viceprimar al comunei Tunari, Alexandru Neacșu.

Citeste si: Totul despre Andrei Neacșu, soțul Ilincăi Vandici! Cine este și cu ce se ocupă aceasta

Politicianul l-a ajutat pe soțul prezentatoarei TV să își înființeze o companie de imobiliare în Tunari, care îi aduce venituri substanțiale. Andrei Neacșu vinde și cumpără apartamente și încasează sute de mii de euro.

Citeste si: Luiza Melencu, găsită moartă- bzi.ro

Ilinca Vandici și Andrei Neacșu

În ce privește viața sa amoroasă, fostul luptător MMA este la a doua căsnicie. Andrei Neacșu a fost căsătorit cu Alexandra Corina Bocagiu, fostă deputată PSD Ilfov. Relația cu aceasta a durat mai bine de trei, iar în 2015 s-au căsătorit, divortând la doar trei luni din cauza infidelităților bărbatului.

Ilinca Vandici, despre relația cu Andrei Neacșu

Prezentatoarea TV Ilinca Vandici spunea despre trecutul tumultos al soțului ei că l-a acceptat așa cum este. Ea declara că amândoi au decis să fie sinceri înainte de a face marele pas. „Nu a contat absolut deloc. Noi am început această relație fiind foarte sinceri unul cu celălalt. Fiecare are o experiență de viață, un trecut cu care sunt de acord. Când decizi să îți împarți tot restul vieții cu un partener îl iei la pachet cu tot ce a trăit până în acel moment”, a declarat Ilinca Vandici.

Citeste si: Ilinca Vandici, detalii despre prima căsătorie a soțului ei! Andrei Neacșu s-a iubit cu o fostă deputată PSD: "Un trecut cu care sunt de acord..."

Vedeta mărturisea că Andrei Neacșu este un bun ascultător și nu are rețineri în a-i spune orice supărare ar avea. „ Cu Andrei nu poţi să te cerţi, chiar dacă mie îmi mai vine câteodată. Sunt genul de om care a învăţat să îşi asume, să spună tot ceea ce gândeste. Asta este o lecţie pe care am învăţat-o de-a lungul timpului, pentru că multă vreme nu am ştiut să spun ce mă deranjează, ca să protejez omul de lângă mine.

Am inhibat anumite trăiri, stări, emoţii, sentimente, frustrări pe care le aveam. Am învăţat că, dacă vreau să fiu cu adevărat fericită, să nu mai fac asta şi oamenii trebuie să aprecieze sinceritatea şi să înţeleagă. Dacă simt nevoia să spun ceva, spun, Andrei ascultă şi apoi tot mie îmi trece supararea. E o chestie care vine natural, nu funcţionez după un algoritm sau reţetă”, mai spunea frumoasa prezentatoare.