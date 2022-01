Din ce face Oana Lis bani acum? Și-a făcut reclamă în mediul online, iar oamenii par deja interesați de serviciile ei! „Vă aștept cu drag să ne cunoaștem live”

In articol:

Oana Lis a dat anunțul mult așteptat, legat de noul cabinet de psihologie. Soția fostului edil al Capitalei a anunța pe Facebook, faptul că a redeschis fizic cabinetul de psihologie și că este gata să-i întâlnească pe cei care se confruntă cu diferite stări nu prea bune. Vedeta îi îndrumă pe cei care trec prin anumite traume, anxietate, depresie sau atacuri de panică să o contacteze, pentru a purta o discuție, care să-i ajute.

” Bună ziua! Voiam să vă anunț că am redeschis fizic cabinetul de psiholog in sectorul 1. Cine doreste detalii pentru o programare, ma poate suna la numărul 0738 521 516. Putem lucra pe teme pe care eu mi-le-am lucrat si vindecat la mine si din acest loc pot contine si pe altcineva cum ar fi depășirea traumelor din copilărie, anxietate, depresie, atac de panică, cum să fii tu bine si pe primul loc dar in acelasi timp sa-i susții si pe cei din familia ta, găsirea motivației in viața, îmbunătățirea relației cu cei din jur, iertare si acceptare. P.S. Rog l***gii online sa se abțină la a suna ca să se bage in seamă. Poate nu ati aflat, dar va zic eu, ca o femeie puternică niciodată nu va fi atrasa de un l***giu online care o sună ca să-i audă vocea!!!😉Deci, cum spuneam, va astept cu drag sa ne cunoastem live si in acelasi timp, le mulțumesc pentru incredere celor care deja lucrează cu mine si sa-i felicit pentru dorinta de evoluție personală. Numai bine tuturor.🤗🤗”, este mesajul transmis de Oana Lis.

Cât costă o ședință cu psihologul Oana Lis

Oana Lis a fost deja întrebată de foarte multe persoane despre ședințele pe care le are la cabinetul ei de psihologie, dar și despre prețuri. Vedeta nu a ezitat să le răspundă oamenilor public, fără niciun fel de ocoliș.

” Bună, ședințe online nu faci? Pentru cei care nu pot sa fie fizic în București”, a întrebat o internaută.

”Da, online e 70 lei și la cabinet, 100 lei. Vorbim in privat dacă e”, a răspuns Oana Lis.

