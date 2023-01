"Din ce în ce mai greu" Ce i se întâmplă Ilenei Sterp în al doilea trimestru de sarcină. Sora lui Culiță mai are puțin până când își va aduce bebelușul pe lume

In articol:

De când a aflat că va deveni mămică pentru a doua oară, Ileana Sterp a vrut să îi țină la curent și pe cei care o urmăresc în mediul online cu evoluția sarcinii. Sora lui Culiță a recunoscut că s-a confruntat în nenumărate rânduri cu simptomele specifice, dar nici după ce a trecut de primul trimestru nu i-a fost mai ușor.

Iată ce i se întâmplă!

Ileana Sterp: "E din ce în ce mai greu"

Oboseala și simptomele cu care se confruntă de când a rămas gravidă par să-și fi pus amprenta asupra Ilenei Sterp. Sora lui Culiță mărturisește că are unele momente în care ajunge la epuizare din cauza responsabilităților multiple, mai ales că acum mai are puțin și intră în ultimul trimestru de sarcină: "Într-adevăr, e din ce în ce mai greu. Gătit, curățenie, spălat, activități cu Carla, etc. Plus că nu pot să dorm noaptea, cred că asta îmi pune capac.

Astăzi am stat toată ziua în pijamale, nu m-am simțit deloc bine. Mi-am dorit doar să o hrănesc pe Carla, în rest nu am făcut mare lucru.", a povestit Ileana Sterp, pe contul personal de Instagram.

Cu toate acestea, viitoarea mămică așteaptă cu nerăbdare să își strângă bebelușul în brațe. Tânăra a mărturisit că deja are câteva planuri în ceea ce privește alăptarea: "Îmi doresc să alăptez mai mult de data asta. 1 an și 2 luni am alăptat-o pe Carla, acum vreau măcar un an jumate sau mai mult, nu am un timp. Pe Carla am înțărcat-o pentru că îmi doream să rămân însărcinată.", a dezvăluit Ileana Sterp, în mediul online.

