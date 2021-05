Din ce trăiește Ileana Lazariuc după divorțul de fiul lui Ion Țiriac? Fosta soție face bani frumoși de pe urma nevestelor de milionari! Dezvăluiri exclusive

In articol:

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac s-au despărțit în secret în 2017 și abia după doi ani au recunoscut divorțul. Deși a fost căsătorită cu fiul celui mai bogat român, fosta cântăreață nu are de ce să se plângă nici după divorț: Ileana se descurcă foarte bine și pe cont propriu.

Ileana Lzariuc vinde haine și accesorii de lux purtate

Ileana și Ion Ion au împreună doi copii (13 și 14 ani) și cu siguranță că părinții au grijă ca băieților să nu le lipsească nimic. Înțelegerea financiară dintre cei doi foști soți, încheiată la notar, nu a devenit niciodată publică, însă Ileana a avut grijă încă din timpul căsătoriei să-și construiască o afacere care între timp a devenit foarte rentailă.

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac au divorțat în 2017

Ileana Lazariuc face bani frumoși din vânzarea obiectelor vestimentare și accesoriilor de lux ”pre-owned” (expresie mai pretențioasă pentru ”second-hand”). Este o afacere unică în România, deși în Occident, astfel de business-uri sunt la mare modă. Evident, vorbim de genți, pantofi sau rochii de sute până la zeci de mii de euro, care au aparținut unor persoane potente financiar, care în cel mai fericit caz, le-au purtat doar de câteva ori.

Ileana Lazariuc a mărturisit că în 2014, atunci când și-a deschis acest business, și-a vândut propriile obiecte de lux, pentru că nu mai avea loc în dressing.

”Ideea a pornit din dressingul meu, care devenise neîncăpător, dar cunoșteam de ceva timp acest model de business din alte țări”, a povestit Ileana Lazariuc pentru businessmagazin.ro. Fosta doamnă Țiriac are în prezent un site pe care vinde produsele dar și un showroom în apropiere de Piața Dorobanți, într-o vilă.

Profit spectaculos pentru Ileana Lazariuc

Firma Ilenei Lazariuc s-a dezvoltat cu adevărat spectaculos încă din primul an de la deschidere. Astfel, în 2015, Ileana Lazariuc a avut o cifră de afaceri de 1,21 milioane lei, dar cu profit negativ: 355.000 lei. În 2019, la data ultimului bilanț depus la Ministerul Fiananțelor, Ileana Lazariuc a declarat o cifră de afaceri de 2,1 milioane lei și un profit net de aproape 160.000 lei. Datoriile firmei au fost de 785.000 lei, în scădere față de anul precedent (1,12 milioane lei, în 2018), iar numărul de angajați a fost de 3.

Ileana Lazariuc vinde haine de lux purtate

Ileana Lazariuc și Ion Ion Țiriac și-au anunțat divorțul printr-o declarație comună, dată publicității în 2019.

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum doi ani. Nu exisă secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre și am dorit această perioadă de liniște și de discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate”, a fost decalarația celor doi, dată în urmă cu 2 ani.