"Din păcate, nu am putut să merg mai departe" Anunțul trist făcut de Lavinia Pîrva! Soția lui Ștefan Bănică Jr. a sperat până în ultima clipă că totul se va remedia. A dezvăluit abia acum prin ce a trecut

In articol:

Lavinia Pîrva s-a făcut remarcată publicului larg datorită talentului său artistic. Nu puține sunt scenele pe care a urcat ori evenimentele muzicale pe care le are, cum de altfel și proiectele în care este implicată sunt multe la număr.

Toate acestea i-au adus un număr mare de fani, pe care încearcă să-l țină la curent mereu cu tot ce se petrece în viața sa, pe plan personal sau profesional.

Citește și: Ștefan Bănică Jr. a vorbit despre Andreea Marin, după ani de zile de la divorț! Ce a putut să spună acum despre fosta soție a fost total neașteptat: „Toate trei sunt”

Lavinia Pîrva a pierdut proiectul ei de suflet

Așa se face că pe rețelele de socializare, partenera de viață a lui Ștefan Bănică Jr. este destul de activă, bucurându-și admiratorii cu tot felul de imagini.

Doar că acum, acolo, bruneta a venit cu o veste mai puțin plăcută, ba chiar, una care a supărat-o teribil și care, cu siguranță, nu va fi primită nici de fanii ei cu brațele deschise.

Citeste si: Simina Loica a recurs la o procedură medicală interzisă în sarcină. Iată despre ce este vorba!- kanald.ro

Citeste si: Sfârşitul unei ere! Nu se mai fabrică. Mașina care era cunoscută de toată lumea- stirileprotv.ro

Conform spuselor sale, după munca multă pe care a depus-o, după implicarea, plăcerea și eforturile constant făcute, acum, din păcate, totul s-a dus pe apa sâmbetei.

Citește și: „Te lasă Bănică să te dezbraci?” Lavinia Pîrva, apariție de infarct pe internet! Un fan a crezut că s-a despărțit de Ștefan Bănică

Și asta pentru că i-a fost închis canalul de YouTube, pe care a avut grijă să-l crească, din punct de vedere al abonaților, și unde a publicat proiectele sale de suflet.

Dar tocmai acestea, deși spune că a făcut totul ca la carte, au dus-o în punctul de a rămâne fără contul de pe YouTube. Iar asta a fost posibil după ce a realizat câteva cover-uri ale unor piese ce nu îi aparțin.

Citeste si: „Nu am intrat ca să îl apăr pe Daniel. Faptul e consumat. El își va primi pedeapsa, dar totul este bine și frumos până la denigrarea familiei.” Cumnata Danei Roba a pus-o la pământ pe vedetă, după acuzațiile făcute fratelui ei- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 8 iulie 2023. Doi sfinți sunt celebrați în această zi- stirilekanald.ro

Citeste si: Shakira, povestea nespusa din spatele tradarii lui Pique!- radioimpuls.ro

Deși spune că a acordat drepturi de autor și monetizare în schimbul pieselor urcate pe canalul personal de muzică, Lavinia Pîrva a rămas fără proiect și fără platformă.

Anunțul trist făcut de Lavinia Pîrva [Sursa foto: Instagram ]

Citește și: „Eu vreau să fii ăla care ești!" Carla's Dreams, în vizorul lui Ștefan Bănică Jr. Ce crede soțul Laviniei Pîrva despre colegul lui de breaslă. A spus-o fără nicio reținere

"Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești. Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu. Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord", a spus Lavinia Pîrva, pe pagina sa de Instagram.