Dinamo, meci fără gol la debut! Ce au declarat jucătorii lui Ovidiu Burcă?

In articol:

Dinamo București a făcut o figură frumoasă în fața formației din Bănie, mai ales în prima jumătate a partidei disputate pe stadionul „Arcul de Triumf”, în fața a peste 8.000 de spectatori. Linia mediană a „câinilor” dirijați de Ovidiu Burcă a ținut piept pretendentei la titlu, ba chiar a reușit să zguduie apărarea adversă și să construiască câteva acțiuni periculoase la poarta lui Laurențiu Popescu.

Neluț Roșu, stâlpul dinamoviștilor

Neluț Roșu a declarat jurnaliștilor că se declară mulțumit de performanțele echipei sale și a caracterizat jocul lui Dinamo drept unul „solid, de combinatie”. Ironia din interviul său nu a întârziat să apară, aruncând jurnaliștilor o întrebare retorică: „Ați văzut dumneavoastră vreo diferență între o candidată la titlu și o nou-promovată?”.

„Nu cred că putem să spunem că nu a mers ceva, cred că am arătat bine, dar din păcate nu am reușit să marcăm. Am avut ocazia să marcăm, poate trebuia să îl ajutăm și mai mult pe Ahmed după. Suntem alături de el, chiar nu e vreo problemă că a ratat.

Cred că am prestat jocul pe care l-am arătat și în Liga 2, un joc solid, de combinație. Cred că am arătat bine, nu se aștepta lumea la asta. Noi intrăm să dăm totul pe teren, chiar și următorul meci. Ați văzut dumneavoastră vreo diferență între o candidată la titlu și Dinamo, care e nou-promovată?

(n.r. despre derby-ul cu FCSB) Meciuri frumoase, aducem la stadion oameni mulți. Sperăm să avem și un stadion plin și în meciul viitor. Normal că-mi doresc să jucăm în Ghencea, trebuie să fie mulți oameni, doar e un derby”, a declarat Neluț Roșu pentru presa din Romania.

Citeste si: ,,Ai lăsat un gol prea mare în inimile noastre” Mesajele de condoleanțe curg în urma decesului tânărului din Botoșani care și-a găsit sfârșitul într-un accident rutier- kanald.ro

Citeste si: Un bărbat a băut 10 litri de apă pe zi timp de doi ani și a mers la spital. Ce au descoperit medicii după un RMN- stirileprotv.ro

Citește și: Vești bune pentru nou-promovata Dinamo București: Ce jucători vor evolua în prima etapă a Superligii?

Nicolescu îl consideră pe Bani liderul echipei, fără doar şi poate!

Ahmed Bani, mijlocașul ofensiv al celor de la Dinamo, a fost titular în prima etapă a Superligii împotriva oltenilor, scor 0-2, și a ratat lovitura de la punctul cu par, poate cea mai importantă ocazie a meciului.

La 1-0 pentru CSU Craiova Bani a executat lovitura de pedeapsă, însă a trimis slab, iar Laurențiu Popescu a respins fără emoții.

„Bani e un lider prin definiție, ceilalți îl urmăresc. E un talent. Îl sfătuiesc să țină capul sus. Ceilalți se iau după el, începe să se comporte ca un lider. În fotbal se întâmplă să mai ratezi o execuție. Coechipierii și suporterii l-au ajutat să treacă peste”, a declarat Andrei Nicolescu, pentru Fanatik.

Citește și: E oficial! FCSB vs. Dinamo se joacă în Ghencea. La ce oră începe meciul?

Citeste si: „Dacă prima oară aș fi născut un copil tipic, fără probleme, eram acum cu șase copii.” Cristina Bălan a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă din nou. Vedeta se gândește să adopte un copil- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 18 iulie 2023. Este sărbătoare cu cruce neagră marți!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cristina Ciobănașu, noi confesiuni despre despărțirea de Vlad Gherman: "Nu înțelegea. Am încercat să-i explic". Cum l-a convins actrița pe fostul ei partener să rămână în relații bune după separare- radioimpuls.ro

Acționarul lui Dinamo a vorbit și despre alți doi jucători ce au evoluat în partida împotriva echipei din sudul țării:

„Amzăr, încă un remarcat din pepiniera clubului. A progresat foarte mult și el.

Ghezali a avut un meci mai complicat, a avut și perioade bune și perioade în care l-am simțit absent. Îl ajută colegii, el e bun prieten cu Bena. Poate e mai greu la început, dar va demonstra că e un jucător bun”.