Dinu Maxer a ajuns pe mâinile medicilor cu copilul cel mare! Ce s-a întâmplat cu Andreas, la scurtă vreme de la divorțul părinților lui

Dinu și Deea Maxe r au șocat pe toată lumea în momentul în care au dezvăluit că nu mai formează un cuplu, după 18 ani de relație. Cei doi foști soți nu mai locuiesc împreună și au început să aibă și activități diferite, fiecare pe cont propriu.

După numeroase controverse apărute în mediul online legate de presupusa infidelitate de care a dat dovadă Deea Maxer în relația cu fostul său soț, vedeta a decis să nu mai dea curs gurilor rele și să se axeze pe ceea ce o face cu adevărat fericită, pe cei doi copii ai săi. Aceeași prioritate o are și artistul, care, cu numai o zi în urmă, le-a arătat admiratorilor săi ca fost nevoit să meargă la medic, însă nu el a fost pacientul, ci fiul său, Andreas.

Dinu Maxer a ajuns în cabinetul medicului stomatolog pentru ca fiului său în vârstă de 11 ani să-i fie aplicat un aparat dentar despre care artistul are numai cuvinte de laudă. Un părinte dedicat și mereu atent la nevoile copiilor lui, nu ezită să prevină sau să rezolve situațiile problematice care pot apărea la cei mici, cum ar fi, în cazul de față, micile inconveniențe la nivelul danturii.

„Andreas va beneficia de cel mai nou si mai performant aparat dentar din lume, o tehnologie inovatoare, destinată atât micilor, cât și marilor pacienți, practic tuturor celor care vor să aibă o dantură perfect dreaptă, însă fără disconfortul pricinuit de aparatele clasice. Este discret, este detașabil, nu provoacă durere, se curăță extrem de ușor, poate fi utilizat la orice vârstă, nu implică restricții alimentare. În plus, reduce durata de tratament, pentru că, în unele cazuri, să vă bucurați de rezultatele dorite în doar jumătate de an!”, a scris

Dinu Maxer în mediul online.

Divorțul soților Maxer, strategie de marketing sau cruda realitate?

După ce un cuplu celebru de la noi din țară a ales să se promoveze mințindu-și fanii că s-au despărțit, de atunci publicul a început să fie din ce în ce mai precaut în ceea ce privește anunțurile de despărțire ale persoanelor publice de la noi din țară. În acest context, nici Deea și Dinu Maxer nu au fost ocoliți de astfel de acest fel de comentarii.

Pentru a pune capăt oricăror speculații de acest fel, Deea Maxer a confirmat faptul că tot ceea ce se întâmplă în viața sa este real, iar posibilitatea conform căreia ar putea să mimeze despărțirea de Dinu este cu totul neadevărată.

„Dacă am ajuns la divorț, consider că deja am dat răspunsul. Legat de viitor nu mă pot pronunța. Restul doar Dumnezeu știe. Dar cred că amândoi știm ceea ce vrem. Divorțul nostru nu-i pentru publicitate, timpul va demonstra asta. Nu fac din acest divorț marketing, dacă asta urmăream, ieșeam și făceam declarații. Dar eu nu comentez nimic despre divorț.

Avem evenimente antamate, avem proiecte comune. Spectacolele le vom continua, în următoarea perioadă vom fi împreună pe scenă. Avem și un business pe partea de vânzare produse cosmetice, în cadrul unei companii în care ne-am alăturat împreună…E un brand ajuns la nivel internațional”, a declarat Deea Maxer, conform Cancan.