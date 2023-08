Dinu Maxer a recunoscut tot! Artistul nu s-a ferit să vorbească despre intervențiile estetice pe care și le-a făcut: „Ca bărbat să te lauzi cu asta nu e ok”

In articol:

Dinu Maxer va împlini în curând vârsta de 50 de ani, însă artistul vrea să se păstreze tânăr, motiv pentru care a apelat la medicina estetică. Acesta nu s-a ferit să recunoască acest lucru și a fost sincer de la bun început.

Dinu Maxer, adeptul intervențiilor estetice

Recent, Dinu a făcut noi declarații privind tratamentele pe care le face frecvent.

Dinu Maxer are aproape 50 de ani, iar trecerea anilor l-a marcat și pe el. După ce a divorțat de Deea, artistul s-a declarat mai tânăr și neliniștit ca niciodată din punct de vedere psihic, astfel că nici aspectul fizic nu ar trebui să îl trădeze. Tratamentele estetice au apărut în viața bărbatului în urmă cu aproximativ un an, iar printre ele se numără și implantul de păr, injectarea cu acid hialuronic și multe altele. Dinu a for mereu sincer în privința acestui aspect și nu s-a ferit să împărtășească experiențele lui cu cei care îl apreciază. Recent, artistul a făcut noi declarații privind intervențiile estetice și s-a declarat fanul numărul unu al acestora.

„ Eu sunt adeptul tratamentelor estetice care tratează o problemă reală. Eu aveam niște sprâncene de Stan și Bran! Să înțeleagă lumea că eu din acest motiv am apelat la botox. Am vrut să nu mi se mai vadă nici ridurile de expresie. Am făcut în locurile în care nu s-a prins prima dată. Putem să le explicăm oamenilor că nu trebuie neapărat să ai frunte de tractorist! N-ai cum să arăți așa atâta timp cât există medicina estetică!”, a declarat Dinu Maxer, pentru Click!

Primele intervenții estetice ale lui Dinu Maxer

Dinu Maxer a călcat pentru prima dată cabinetul medicului estetician înainte să divorțeze de fosta lui soție. La acel moment, artistul a început că tratamente de mare amploare, printre care și implantul de păr. În urmă cu ceva timp, fostul soț al Deei Maxer a vorbit despre primele sale intervenții și cum l-au ajutat acestea.

„Am făcut patru implanturi de păr până în prezent. Am făcut o blefaroplastie, de care sunt foarte mulțumit. Mă uit în oglindă și nu-mi vine să cred! Nici la 20 de ani nu arătam așa fresh. Nu mai am niciun rid, au dispărut. Ca bărbat să te lauzi cu asta nu e ok. Când mă uit, însă, în oglinda și văd diferența și îl văd pe Dinu de acum 10 ani, trebuie să recunosc că-i sfătuiesc și pe alții să facă la fel. Am făcut o blefaroplastie, mi-am ajusta pleopele, cearcănele, puțin botox în frunte, puțin acid hialuronic” , a declarat atunci Dinu Maxer, pentru Click!