Dinu Maxer rupe tăcerea, după ce a divorțat de Deea: „Am tot sperat că ne vom împăca”. Ea a plecat de acasă în urmă cu câteva săpămâni

Timp de 18 ani, Deea și Dinu Maxer au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc, iar vestea că cei doi s-au separat a luat prin surprindere o țară întreagă. Ieri, 28 martie, cei doi au făcut anunțul legat de separare și, tot ieri, a fost și ziua în care cei doi artiști au semnat actele de divorț.

Deși trec printr-o perioadă grea, iar subiectul este unul sensibil, Dinu Maxer a ieșit public și a vorbit, în cele din urmă, despre divorțul de mama copiilor lui, precizând că de mai bine de 4 săptămâni Deea s-a mutat. Artistul a mai dezvăluit că a sperat până în ultima clipă că se vor împăca, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Problemele de cuplu au început, însă, în urmă cu mai mult timp, atunci când pe lume a venit fiica lor. Ușor, dar sigur, dragostea lor a început să nu mai fie una romantică și s-a transformat într-una platonică.

Totodată, privind tutela celor doi minori, aceasta este una comună, iar reprezentanții Autorității Tutelare au decis că băiatul cel mare să rămână la tatăl lui, iar mezina familiei să locuiască cu mama sa, mai ales că cei doi adulți au apartamente în același bloc.

„Am tot sperat că ne vom împăca, până în ultimul moment. Am tras mai mult. Tot ea a fost prima care și-a dat verigheta jos de pe deget și care în ultima perioadă nu mai posta poze cu mine, pentru că nu mai simțea(...)

La noi nu știu dacă a ținut 17 jumate, dar 15 sigur. Iubirea noastră a început să scârțâie când a apărut Maisa pe lume. Poți să te duci și cu gândul la viața intimă, iubirea, a suferit și a început să sufere, pentru că prima dată cuvântul divorț a fost rostit pe 15 august 2022, când am realizat, mai mult Deea decât mine, că relația s-a transformat în una banală, platonică (...)

Eu până în ultima secundă am sperat că se întâmplă ceva. Nu am reușit, dacă nu am reușit până nu am încheiat actele... Am testat și această relație la distanță, avem patru săptămâni de când Deea s-a mutat, cuplul era despărțit, nu mai eram un cuplu (...)

Noi vom rămâne împreună toată viață,noi vorm rămâne părinții acelorași copii pentru care avem tutelă comună. Autoritatea Tutelară când a venit la noi și a văzut că am cumpărat apartamente în aceeași scară, când au văzut înțelegerea dintre noi, au zis ok, Adreas a vrut la tată, fata la mamă. Ei au văzut lucrul ăsta ca pe unul benefic”, a declarat Dinu Maxer în emisiunea lui Cristi Brancu.

Deea, mesaj pentru Dinu Maxer

La rândul său, Deea Maxer a avut o intervenție în direct, transmițându-i un mesaj fostului ei soț, Dinu Maxer. Tânăra a explicat că ea și tatăl copiilor ei nu mai erau compatibili din anumite puncte de vedere, motiv pentru care au luat această decizie, de a se separa.

„Ne-am schimbat și am ajuns să devenim incompatibili în principii, dorințe, vise, mentalități, implicare, forță de muncă. Eu am crescut alături de Dinu și îi sunt recunoscătoare. Sunt convinsă că vom putea să rămânem prieteni pentru a ne crește copiii în continuare”, este mesajul transmis de Deea Maxer în direct, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Deea și Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]