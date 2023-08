Dinu Maxer și Magdalena Chihaia formează, oficial, un cuplu: „Da, suntem iubiți!”. Partenera artistului a dat vestea, în urmă cu puțin timp

In articol:

După câteva luni de burlăcie, Dinu Maxer și-a regăsit fericirea în brațele Magdalenei Chihaia. Zilele trecute, artistul povestea că și-a refăcut viața sentimentală și că ar eo nouă iubită, iar astăzi, chiar partenera lui de viață, despre care acesta vorbea, a confirmat relația. Magdalena Chihaia și Dinu Maxer formează, oficial, cel mai nou cuplu din showbiz!

Citește și: ”Suntem împreună” Dinu Maxer și noua iubită nu se mai ascund. Legătura neașteptată dintre actuala parteneră și Deea

Dinu Maxer a tot apărut, în ultima perioadă, în compania Magdalenei Chihaia, o dansatoare alături de care artistul a participat la mai multe spectacole și festivaluri de dans. Deși, în urmă cu ceva timp, Dinu declara că între el și Magdalena există o relație profesională, fără să spună dacă există sau nu o legătură amoroasă, coregrafa nu a mai lăsat loc de interpretări și a confirmat, în sfârșit, faptul că ea și Dinu sunt împreună de ceva timp, dar vor să rămână discreți cu privire la viața lor sentimentală.

Citește și: Primele imagini cu viitoarea soacră a Deei Maxer! Cele două au petrecut un weekend minunat împreună

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Apariție rară pe plajă, în Eforie Nord. „Nu este un animal foarte prietenos cu omul”. Imagini virale- stirileprotv.ro

„Da, suntem iubiți! Da, suntem împreună. Momentan nu dorim să vorbim despre acest lucru”, a declarat Magdalena Chihaia pentru Click.ro.

Magdalena Chihaia a confirmat relația cu Dinu Maxer [Sursa foto: Instagram]

Dinu Maxer a dezvăluit că are o nouă iubită

Înainte cu câteva zile ca Magdalena Chihaia să confirme relația cu Dinu Maxer, fostul soț al Deei Maxer a recunoscut că se află într-o relație, însă nu a vrut să dezvăluie identitatea actualei sale iubite.

Totuși, bărbatul a mărturisit că femeia cu care a cunoscut, din nou, dragostea, este brunetă, exact ca fosta lui soție și că s-au cuplat înainte ca el să înceapă spectacolele de pe litoral din această vară.

Citește și: Deea Maxer și Robert Drilea și-au făcut bagajele și au plecat! Ce destinație au ales cei doi de data aceasta

„Viața mea personală momentan e secretă. Da, îmi place cineva în acest moment. Am cunoscut-o dinainte să plec la mare. Am știut cum să ne ferim până acum. Nu am ieșit din tipar, am zis că-mi plac brunetele. Am decis amândoi să nu mai declar nimic. Nu vrem să se știe. Suntem de ceva vreme împreună și nu s-a aflat!”, a declarat Dinu Maxer, conform Cancan.