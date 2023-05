Dinu Maxer, surprins în compania unei cântărețe celebre de la noi, la scurtă vreme de la despărțirea de Ada! Artistul a luat prin surprindere pe toată lumea din nou

In articol:

Dinu Maxer și Ada și-au spus adio la scurtă vreme după ce s-au declarat a fi un cuplu. Se pare că această decizie a venit din cauza valului de critici și informații eronate apărute în spațiul public care au afectat-o destul de mult pe tânără. Copleșită de evenimentele din ultima vreme, a decis să rupă legătura cu cel cu care tocmai începuse o relație.

Acum, la scurtă vreme de la anunțul făcut chiar de Ada, Dinu Maxer s-a afișat alături de o femeie celebră de la noi, tot cântăreață. Iată despre cine este vorba!

Recent, Dinu Maxer a lansat piesa „S-a furat mireasa”, așa că astăzi a fost prezent șa Târgul Miresei pentru a-și promova noua piesă. După ce a avut loc o prezentare de rochii de mireasă, artistul a urcat pe scenă alături de o artistă celebră de la noi din țară, îmbrăcată, de asemenea, într-o rochie de mireasă. Este vorba chiar despre Bianca Rus, care l-a ajutat pe Dinu să-și promoveze piesa în fața spectatorilor.

„La @targulmiresei ....S-a Furat Mireasa! 👠După prezentarea de rochii de mireasă semnată am reușit să fur o mireasă...pe @biancarusoficial. Clipul pe YouTube!!!”, a scris Dinu Maxer în mediul online, cu puțin timp în urmă.

Ada a făcut anunțul despărțirii de Dinu Maxer

Ada și Dinu Maxer au format un cuplu doar câteva săptămâni. Când toată lumea credea că artistul, în sfârșit, și-a regăsit liniștea, tânăra a dat vestea că, din cauza presiunii publice care a fost pusă pe umerii săi în ultimele zile, a decis să iasă din relația care i-a dat lumea peste cap.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase în care am fost acuzată că i-am fost amantă m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile. Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni.(...)", a spus fosta iubită a lui Dinu Maxer, Ada, conform Spynews.