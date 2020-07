In articol:

Astăzi, 30 iulie 2020, România a depășit 1.300 de cauzuri de infectare cu coronavirus pe zi. Situația este din ce în ce mai alarmantă, cu toate că oficialii din sănătate spuneau că odată cu venirea verii virusul nu se va mai răspândi atât de ușor. Cu toate acestea, cazurile de infectare cresc de o zi la alta, iar autoritățile sunt vizibil depășite de situație.

Citeste si: Bill Gates critica testele pentru coronavirus: "O risipa totala"! Care este motivul

Direcția Publică pentru Sănătate nu răspunde cu zilele la telefon, iar bolnavii nu știu încotro s-o apuce

Direcția Publică pentru Sănătate, instituția abilitată prin care oamenii ar trebui să primească ajutor în cazul infectării cu COVID-19, nu este de găsit la niciun număr de telefon afișat pe site-ul oficial. Mai mult decât atât, DSP a anunțat prin intermediul unui comunicat pe site-ul lor că „din motive operationale interne Directia de Sanatate Publica a Muncipiului Bucuresti suspenda programul cu publicul in zilele de marti 28 iulie 2020, miercuri 29 iulie 2020 si joi 30 iulie 2020”.

Citeste si: Din septembrie, mai puține ore pentru elevi, doar pentru anumite clase! Ce elevi vor învăța mai puțin

Așa se face că un pacient care a avut simptome de coronavirus și a fost confirmat pozitiv marți seara nu a putut lua legătura nici măcar astăzi cu autoritățile. Pacientul a dat semne de boală în urmă cu o săptămână, însă a crezut că a suferit un șoc termic.

Citeste si: Un nou record al numărului de infectare cu COVID-19! România depășește pragul de 1.300 de cazuri pe zi

Într-una din zile a intrat de afară unde erau 40 de grade Celsius, într-un autobuz unde aerul condiționat era la maximum. De atunci a simțit o transformare în corpul lui, iar a doua zi a făcut febră. Bineînțeles că s-a gândit că acesta este un simptom clar al coronaviruslui, însă până seara, după ce s-a tratat corespunzător nu a mai avut nicio stare de rău. Câteva zile mai târziu, însă, a observat că nu are gust și miros. Astfel a fost să facă testul de COVID-19. Rezultatul: pozitiv!

„După ce am făcut testul, am plecat acasă și mi s-a spus să mă izolez și să aștept rezultatul. Rezultatul a venit seara. Am sunat la 112, unde mi s-a spus să sun la DSP. Am sunat la toate numerele de pe site, am dat si e-mail, însă nu mi-a răspuns nimeni”, a declarat bolnavul pentru WOWbiz.ro, sub protecția anonimatului.

Astfel, am sunat și noi la numerele afișate pe site-ul DSP și într-adevăr la niciunul dintre ele nu răspunde nimeni la telefon. Între timp, bolnavul care s-a izolat la domiciliu spune că se simte mult mai bine acum și va repeta testul în cusrul zilei de vineri.

Un articol din ziarul Adevărul menționează același lucru. Un bărbat de 42 de ani din București depistat cu coronavirus a sunat la DSP și nu i-a răspuns nimeni. A renunţat să mai sune, a luat autoturismul personal şi s-a dus singur la un spital din capitală unde s-a şi internat până la urma.

Același articol menționează că DSP trebuie să dea avize pe baza cărora medicul curant eliberează certificatul pentru concediul medical pentru cei depistaţi pozitiv. Însă, DSP nu ştie cum sa procedeze, angajaţii nu răspund la email sau telefon cu zilele sau, mai grav, dau informaţii contradictorii celor bolnavi.