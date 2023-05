Discuții aprinse între două influencerițe, în urma unui eveniment! Alina Ceușan nu s-a putut abține și a intervenit imediat, în apărarea prietenei sale, Gabriela Atanasov: „Un pic de bun simț nu strică”

In articol:

Un nou conflict a izbucnit în lumea online-ului, după ce o creatoare de conținut la început de drum ar fi ironizat-o pe Gabriela Atanasov alias Sweet Paprika. Scandalul a început la un eveniment pentru lansarea unei linii de haine, însă a continuat și în mediul online, acolo unde Alina Ceușan a intervenit și a făcut câteva declarații.

Influencerița Alina Ceușan sare în apărarea prietenei sale

Prezentă la evenimentul cu pricina, Sweet Paprika a făcut mai multe fotografii și videoclipuri pentru rețelele sale de socializare, iar acesta a fost și motivul scandalului care a izbucnit între ea și o altă influenceriță. Miruna Calea, o creatoare de conținut la început de drum, s-a enervat pentru că nu a reușit, spune ea, să își facă poze din cauza Gabrielei Atanasov.

Citește și: ”Nu îmi plăcea inelul” Alina Ceușan, reacție incredibilă în momentul cererii în căsătorie. Soțul ei nu s-a așteptat la una ca asta

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Nimeni nu se aștepta la asta! Ce au ajuns să facă soldații ruși pe frontul din Ucraina- stirileprotv.ro

Aceasta din urmă i-a explicat tinerei influencerițe că niciun spațiu nu poate să fie dedicat exclusiv unei singure persoane, tocmai de aceea, ar fi trebuit să vorbească dacă ceva era în neregulă, iar lucrurile se rezolvau fără scandal.

„Mi s-a părut lipsă de bun gust și tact chiar și acest comentariu pe care tu ai vrut să-l faci într-un mod foarte inocent, ceva în care să te promoveze ca fiind un om amuzant în acest no social media. Lipsit de tact”, a declarat Gabriela Atanasov pe TikTok.

Alina Ceușan nu a putut să rămână indiferentă când a auzit ce s-a întâmplat și a reacționat imediat pe rețelele de socializare, acolo unde a vorbit fără reținere despre scandalul dintre Miruna Calea și prietena sa, Gabriela Atanasov.

Citește și: Alina Ceușan nu s-a uitat deloc la bani când și-a planificat vacanța! Suma uriașă pe care a scos-o influencerița din buzunar pentru escapada din Dubai

Citeste si: „Bărbatul nu este român și este extraordinar de puternic.” Carmen Harra a dezvăluit cine este noul iubit al Deei Maxer- kfetele.ro

Citeste si: O femeie fără adăpost a devenit multimilionară după ce s-a oprit la o benzinărie să schimbe uleiul la mașină- stirilekanald.ro

Citeste si: Deea Maxer a făcut un pas important în noua relație. Fosta soție a lui Dinu le-a făcut cunoștință copiilor ei cu noul iubit- radioimpuls.ro

Totodată, ea a declarat pe Instagram că nu o cunoaște pe tânăra care a intrat în conflict cu Sweet Paprika: ”Cred că, de fapt, ce e foarte bine este că nici noi nu știm cine ești, Miruna, atunci suntem chit și nu e nicio problemă”, a fost mesajul transmis de Alina Ceușan, după scandalul dintre cele două influencerițe.

Totodată, Alina Ceușan a spus că ar trebui să existe mai multă bunătate și răbdare în mediul online și că fiecare are locul său:

„La un eveniment unde toată lumea a stat la rând și fiecare și-a făcut content, fiecare a făcut ce a vrut, nu am văzut pe nimeni care să fie așa: <Nu știu cine ești, ai stat prea mult la poze și nu am avut loc să-mi fac eu poze> Este loc sub soare pentru toată lumea(...) Un pic de bunătate și de bun simț nu strică niciodată.”, a încheiat Alina Ceușan.