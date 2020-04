In articol:

Cristi Borcea și-a cumpărat teste pentru coronavirus, totul fiind dezvăluit de bunul său prieten, Dumitru Dragomir. Fostul președinte al LPF a susținut că Liga 1 se poate relua în siguranță, atunci când a fost întrebat “de unde să facă rost cluburile de atâtea teste pentru a putea testa jucătorii şi staff-ul de două ori pe săptămână? Ar însemna măcar 70-75 de peste la fiecare 7 zile.” (vezi cum l-a întrecut Dragomir pe Borcea în afacerile imobiliare)

"Dacă n-au, atunci să meargă la Borcea, are teste fără număr, le aduce de undeva de afară. Mă cheamă şi pe mine din 3 în 3 zile, îmi zice «Tăticule, hai la mine să-ţi fac testul să vedem dacă eşti în regulă». Se testează şi el, vine Neţoiu, vin toţi la el să facă testul, deci, pe cei din fotbal, dacă vor avea nevoie, îi rezolvă Borcea fără probleme”, a mărturisit Dragomir pentru gsp.ro.

Cristi Borcea și-a cumpărat teste pentru coronavirus: "Te înţeapă în penultimul deget"

Dragomir a acceptat să explice şi cum se derulează o testare: "Te înţeapă în penultimul deget, iar sângele e introdus în acea tabletă, peste care se pune o soluţie anume. Apoi, te uiţi la el şi aştepţi să treacă acea soluţie de un indicator anume. Trebuie să treacă de jumătatea unui nivel indicat, dacă nu trece, atunci te-ai ars, ajungi direct la «Matei Balş» sau «Victor Babeş»”.

Dragomir susţine în continuare ceea ce a spus şi săptămăna trecută şi anume că "anul trecut am avut fix această boală, sunt absolut convins. Am trecut prin exact toate simptomele pe care văd că le dezvoltă coronavirusul. Am fost în stare gravă, am ajuns la spital, am stat 3 zile". De altfel, Dumitru Dragomir nu e de acord că virusul acesta a apărut la finalul anului trecut. "Trăim cu el de 2.000 de ani, e ca şi gripa, păi ce, de gripă nu mor sute de mii de oameni anual?"