Distracție pe cinste și multe lacrimi la ziua lui Mihai Mitoșeru! Noemi, fosta lui soție, prima apariție după divorț: ”Am emoții când vorbesc despre el”

Mihai Mitoșeru și Noemi au fost împreună timp de 13 ani, însă de ceva vreme cei doi au ales să meargă pe drumuri separate. Nimeni nu se aștepta a cei doi să pună punct relației, mai ales după o perioadă atât de mare. Deși au divorțat, Noemi și Mihai eu rămas în relații bune, blondina fiind prezentă la ziua de naștere a fostului soț.

Tânăra a făcut și declarații referitoare la relația ei cu Mihai Mitoșeru, susținând că se înțelege foarte bine cu fostul ei soț pentru că relația pe care au avut-o a fost una foarte frumoasă. Totuși, Noemi s-a dat de gol și a spus că are mari emoții atunci când vorbește despre Mihai.

Noemi: Mihai este tipul cu care mi-am petrecut 13 ani, o foarte mare perioada din viata, care m-a facut foarte fericita, ma facea sa rad, nu ma uitam la ceas, nu stiam cum trece timpul. Mi se pare ciudat sa vorbesc dupa atata timp, am emotii. Am emotii cand vorbesc despre el. Ii doresc tot binele din lume, sa fie fericit, sa se linisteasca. Sunt sigura ca usor usor a inceput sa se linisteasca. Cea mai mare dorinta pentru el este sa isi gaseasca fericirea si cred ca intelege ce vreau sa spun, poate dincolo de mine. Nu stiu daca fericirea lui sunt eu, dar sunt convinsa ca intr-un final isi va gasi fericirea. Am asa emotii… (…) Eu ma vad in postura de mama, dar nu acum, peste un timp, cand o sa fie momentul. (…) Sunt aici pentru ca eu cu Mihai am avut o relatie foarte frumoasa si e pacat dupa atatia ani sa nu ramanem prieteni. A fost o relatie frumoasa, nu stiu daca voi mai avea vreodata o relatie asa intensa cum am avut cu Mihai, nici nu ma gandesc, chiar am avut o viata foarte frumoasa alaturi de el.

Mihai Mitoșeru[Sursa foto: Captură KANAL D]

Pe de altă parte, Mihai a dezvăluit că încă nu și-a găsit fericire. Mihai Mitoseru: Nu sunt fericit acum, dar o sa fiu.

Mihai Mitoșeru[Sursa foto: Captură KANAL D]

Camelia Mitoșeru a izbucnit în lacrimi

Mama lui Mihai Mitoșeru a început să plângă de emoții, după ce l-a văzut pe fiul ei împreună cu fosta soție, Noemi. Camelia Mitoșeru a dezvăluit că își dorește ca Mihai să-și găsească fericire și să-i ofere un nepot.

Camelia Mitoseru: Sa dea Dumnezeu sa fie bine, sa fie sanatos si daca Noemi nu il mai iubeste, sa il iubeasca alta fata. Imi pare rau pentru ca s-a ajuns aici, eu am tinut foarte mult la Noemi, am considerat-o fata mea si ma doare sufletul pt ca ii vad cum se imbratiseaza, cum se pupa, cum ea vine la onomastica lui, el la onomastica ei. Sa dea Dumnezeu sa isi gaseasca si ea un suflet bun si el la fel, pt ca are o varsta. Imi doresc un nepot de la el, trebuie sa aiba un copil pentru ca eu o sa dispar si trebuie sa nu fie singur pe fata pamantului. (…) Ma doare, numai mama sa nu fii, ma doare pentru amandoi. Mihai e totul pentru mine.

Camelia Mitoșeru[Sursa foto: Captură KANAL D]