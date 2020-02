Mai exact, spun sursele noastre, între Eugen Mihăescu, liderul trupei Krypton, și Melania, cea de-a doua soție a cântărețului, nu mai este loc de ”Bună ziua”, cei doi despărțindu-se în urma unor discuții aprinse.

Citeste si: Scandalul de care lumea a uitat! Cand era cu Catrinel Menghia, Fodor a vrut sa-l faca praf pe baiatul lui Vacaroiu! Tanarul se daduse la iubita lui: "Pentru ca l-a refuzat, acesta a amenintat-o, iar eu am luat foc cand am aflat!"

Citeste si: Peste 1.000 de oameni s-au strâns în Piaţa Universităţii pentru marşul tăcerii. La ora 14.00 se pleaca spre Colectiv

Mai exact, se pare că relația lor a luat sfârșit încă de acum vreo șase luni, când, în vară, Melania, soția lui Eugen Mihăescu, liderul trupei Krypton, a decis să își facă bagajele și să se mute din căminul conjugal. ”Cred că problemele lor erau mai vechi și deja, pare-se, Melania nu mai voia să stea lânmgă Eugen Mihăescu din motive personale. Așa că, și-a făcut bagajele și a plecat, din ce am înțeles are pe altcineva. El, acum, se spune că se întâlnește cu cineva, chiar dacă e ceva mai discret. Bănuiesc că nu mai e loc de întors, dar nu știu dacă au depus actele de divorț. Oricum, ea își vede de afacerile imobiliare pe care le are și el își câștigă bănuții din muzică, așa cum poate”, ne-a spus, în exclusivitate, un apropiat al fostului cuplu.

Mai mult decât atât, ne-a dezvăluit sursa citată, între cei doi, de la plecarea Melaniei din casă, nu a mai existat niciun fel de relație. ”Nu își mai vorbesc, Eugen nu vrea să audă de ea, iar Melania vede lucrurile la fel. NU, nu au rămas prieteni după ce s-au despățit, au decis că nu ar fi bine să mai vorbească, să se mai vadă”, ne-a mai spus sursa citată.

Eugen Mihăescu de la Krypton și Melania s-au căsătorit în 2006

Eugen Mihăescu de la Krypton și Melania s-au căsătorit în 2006, în vară, nunta lor fiind un adevărat eveniment monden. Cei doi și-au petrecut luna de miere în Sicilia, de unde s-au întors foarte încântați. ”Am stat 10 zile în Kastalia Villagio, unde totul era cu circuit închis, piscină olimpică, golf, teren de tenis, magazine, discotecă etc. Marea era la 1,5 km, așa că aveam de ales între mare și piscină. Dimineață mergeam la plajă, iar după-amiază vizităm orașele turistice din zonă.

Am fost și la vulcanul Etna, de unde am luat roca vulcanică, însă am plecat destul de repede, de frică să nu erupă. Am văzut Taormina, un oraș scobit în munți, de unde am cumpărat mici suveniruri și câte ceva pentru Andrei (n.r. băiețelul lui Eugen dintr-o altă căsătorie). Am mai vizitat Marina di Ragusa, un oraș superb pe malul marii, Ragusa Ibla, un alt oraș pe munte, cu multă istorie în spate, Catania, Modică, Comiso. Am avut un program foarte încărcat, dar foarte relaxant, mai ales că am fost înconjurați de prieteni", povestea Melania, soția a lui Eugen Mihăescu de la Krypton.