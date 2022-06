Divorțul a schimbat-o mult pe Amna. Peste ce greșeli nu ar putea trece niciodată într-o relație: "Odată cu vârsta se mai schimbă perspectiva"

In articol:

Divorțul de tatăl copilului ei a marcat-o profund pe Amna. Chiar dacă au trecut 3 ani de la despărțire, artista nu s-a grăbit să-și refacă viața.

Timpul și-a spus, însă, cuvântul, iar acum solista susține că este pregătită să-și deschidă din nou inima și, de ce nu, chiar să îmbrace rochia de mireasă. Totuși, când vine vorba despre alegerea partenerului potrivit, Amna recunoaște că sunt unele lucruri peste care nu ar putea trece.

"Sunt niște lucruri peste care nu poți trece dacă ești într-un anumit fel"

Amna a dezvăluit că experiențele de viață au făcut-o să fie destul de atentă atunci când vine vorba despre alegerea unui posibil partener. Artista a mărturisit că are anumite principii la care nu poate renunța și nu este pregătită să facă compromisuri în acest sens: "Mi se pare că bărbatul trebuie să curteze și femeia să se lase curtată. Nu neapărat că să se lase greu, dar cumva să vadă că prezintă interes. Dar dacă este o ceartă sau ne contrăm pe un anumit subiect, o situație, chiar dacă am greșit, nu fac eu primul pas, aștept să facă el. Sunt niște lucruri peste care nu poți trece dacă ești într-un anumit fel. Nici nu îmi plac bărbații care nu sunt luptători. E un zid pe care ți-l pui și cine este smart și vrea cu adevărat, are răbdare cu tine, altfel așa am fi pentru toată lumea și nu mă interesează asta." , a povestit Amna, în cadrul unui interviu pentru ego.ro.

Cântăreața spune că își dorește chiar să se și recăsătorească, dacă va găsi omul potrivit: "Să mă recăsătoresc? Dacă mă întrebai acum un an spuneam „Doamne ferește”, dar acum aș spune „De ce, nu, dacă este omul potrivit?”. Chiar aș îmbrăca și rochia de mireasă. Ce are rochia de mireasă? Acum aș face mare, mare petrecere. De trei zile și trei nopți. Aș face o petrecere mare de tot.", a adăugat fosta concurentă de la "Bravo, ai stil! Celebrities".

Amna [Sursa foto: Instagram]

Cât de mult poate ierta Amna într-o relație?

Amna a recunoscut că este dispusă să treacă peste destul de multe lucruri într-o relație, dacă consideră că partenerul ei regretă cu adevărat greșelile făcute. Vedeta a dezvăluit că ar putea să ierte chiar și infidelitatea în anumite cazuri: "În principiu, cred că aș ierta foarte multe lucruri, aproape orice, atât timp cât s-ar purta niște discuții super mature și super asumate, dacă aș vedea în ochii omului regret și mi-ar da încredere că nu se va repeta. Spre exemplu, să zicem că suntem într-o relație de 10 ani și a „călcat strâmb”, dar îl văd că se tăvălește pe jos și că îi pare rău cu adevărat sau dacă la mijloc sunt 3 copii, e posibil să iert.

Degeaba spunem că nu iertăm, dar putem să ne dăm seama că după 3-4 întâlniri cu 4-5 rătăciți că am pierdut un om care a greșit la un moment dat. Dau un exemplu, nu că aș fi pusă în situația asta. Odată cu vârsta se mai schimbă perspectiva. Consider că atunci când este comunicare se pot salva multe relații. Dar în ziua de azi oamenii nu mai repară, aruncă.", a mai spus Amna.

Amna [Sursa foto: Instagram]