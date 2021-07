DNA cere din nou urmărire penală pentru Marian Vanghelie! Fostul edil de la Sectorul 5 trebuie să dea explicații în fața magistraților

Marian Vanghelie [Sursa foto: Facebook] 08:44, iul 27, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Marian Vanghelie s-a trezit peste noapte cu multe probleme cu legea. În urmă cu doar o zi a intrat în centrul atenției, după ce Oana Mizil a ajuns la spital și au apărut informații potrivit cărora chiar el r fi fost motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri de specialitate.

Problemele nu s-au terminat, însă, pentru fostul primar al sectorului 5. El trebuie să se prezinte în fața judecătorilor, după ce Direcția Națională Anticorupție a solicitat redeschiderea urmăririi penale.

Marian Vanghelie, citat într-un dosar penal

Este vorba despre un scandal ce a izbucnit inițial în 2016, atunci Direcția Națională Anticorupție a dispus urmărirea penală a lui Marian Vanghelie și a tuturor membrilor comisiei de la Primăria Sectorului 5 pentru suspiciunea de abuz în serviciu, după ce ar fi decis în 2008 atribuirea a două contracte publice de prestări servicii de salubritate.

Săptămâna viitoare, Marian Vanghelie trebuie să se prezinte în sala de judecată deoarece este citat în acest dosar, după ce Direcția Națională Anticorupție a cerut redeschiderea urmăririi penale, scrie spynews.ro. El trebuie să dea explicații în fața magistraților cu privire la cele două contracte publice. Nu este singurul vizat.

Isabela Nicoleta Disăgilă era la acea vreme și Directorul Economic al Primăriei Sectorului 5, dar și membru în comisia care a atribuit cele două contracte de prestări servicii de salubritate. Ionica Migleș ocupa funcția de referent superior în cadrul Direcției de Achiziții Publice și este persoana care a întocmit documentația în baza căreia s-au atribut contractele.

De organizarea procedurii de atribuire s-a ocupat Florina Dragnea, președintele Comisiei. De asemenea, mai sunt vizate și alte persoane care la acea vreme dețineau funcții cheie în Primăria Sectorului 5: Octavian Mirea, membru în comisie și director general al ADP Sector 5, și Răzvan Mihăilescu, directorul tehnic la ADP Sector 5 la acea vreme.

Ce spune Marian Vanghelie despre scandalul cu Oana Mizil

A fost șoc în showbiz, după ce au apărut informații potrivit cărora Marian Vanghelie ar fi bătut-o pe Oana Mizil. Fostul edil de la Sectorul 5 se apără și spune că el, de fapt, nu este o persoană violentă, iar partenera lui de viață a avut nevoie de îngrijiri medicală după ce i-ar fi crescut tensiunea. El recunoaște, însă, că au avut o discuție aprinsă pe care este posibil să o fi auzit și cei de pe Ambulanță. Poliția a fost solicitată să intervină de câtre personalul medical de la Spitalul Elias unde a ajuns Oana Mizil. Oamenii legii au emis pe numele lui Marian Vanghelie un ordin de protecție provizoriu.

„Deci, ne-am certat, o ceartă firească într-o familie. Soția mea are probleme cu tensiunea! Din cauza tensiunii, i s-au încleștat mâinile, ne-am speriat și am chemat salvarea. Am chemat salvarea, evident ne-au întrebat de la ce s-a întâmplat și am spus că ne-am certat, ce era să spunem? Să spunem că s-a împiedicat și a căzut de la etajul 2”, a declarat Marian Vanghelie.