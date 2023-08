„Doamna Stela mi-a dat o pastilă” Dan Negru nu poate uita prin ce a trecut, după ce regretata artistă i-a oferit un medicament greșit. Ce a urmat

In articol:

Dan Negru este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de televiziune de la noi din țară. În cadrul unui interviu, el a povestit cu nostalgie amintirile pe care le-a trăit alături de nume mari ale scenei, pe vremea când prezenta un festival cunoscut de la malul mării.

Amintirea cu Stela Popescu, pe care Dan Negru nu o poate uita

Ei bine, una dintre persoanele cu care a colaborat a fost chiar regretata actriță, Stela Popescu. Iată ce mărturisiri a făcut moderatorul emisiunii „Jocul cuvintelor”.

Pe lângă emisiunile televizate, acesta a fost adesea invitat să prezinte festivaluri sau evenimente mari. Unul dintre acestea este chiar un festival cunoscut din stațiunea Mamaia, la care a fost prezent în urmă cu mai mulți ani, când pe scenă a urcat și Stela Popescu.

Recent, el a oferit un interviu, prin care și-a adus aminte cu nostalgie de vremurile în care a colaborat cu nume mari ale scenei. Ei bine, prezentatorul a fost întrebat ce amintiri îi trezește festivalul care demult era un simbol al teatrului, iar răspunsul lui a fost unul cât se poate de sincer. Unul dintre momentele pe care nu le poate uita este acela când regretata actriță, Stela Popescu, i-a oferit un somnifer, crezând că este o pastilă pentru dureri în gât.

„Mai degrabă furie și neputință! Dar amintirile sunt multe. Uite, prima apariție a lui Marcel Pavel la TV și pe o scenă mare a fost cea de la Mamaia unde l-am prezentat eu. Am fost nașul lui, cum ar veni. Țin minte că Stela Popescu m-a adormit într-un an la festival. Mă durea gâtul și doamna Stela mi-a dat o pastilă de gât, dar după câteva minute și-a dat seama că era un somnifer. Am trecut cu bine atunci. Eram prea tânăr ca somniferul ăla să-și facă efectul.”, a mărturisit Dan Negru, pentru viva.ro .

Ce mărturisiri a făcut prezentatorul TV despre marii actori?

În cadrul aceluiași interviu, Dan Negru a vorbit despre nume mari ale scenei românești. Mulți dintre ei au plecat din lumea aceasta, însă prezentatorul își amintește cu drag de colaborările cu ei, care erau fără cusur. Acesta a mărturisit că nu trebuia să depună foarte mult efort când îi avea invitați, căci aveau cunoștințe din orice domeniu și știau cum să gestioneze situațiile.

„Puteai să faci cu ei orice fel de program TV. Nu erau nișați, aveau cunoștințe despre orice. Țin minte că atunci când îi aveam invitați pe Piersic, Stela, Iurie Darie, Jean Constantin nu trebuia să depun un mare efort ca și prezentator. Simțeau jocul, aveau cuvintele în buzunar. E mai greu azi și o spun ca unul care făcea TV în vârf, cu audiențe mari și acum 25 de ani, cu cei de atunci și acum, cu cei de azi. Adică, nu e nostalgia celui care a făcut TV și nu mai face azi. E o realitate.”, a mai spus prezentatorul, pentru aceeași sursă citată.