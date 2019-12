Simona Gherghe are doi copii și încearcă să le dea celor mici toată atenția ei. Vedeta de televiziune are o fetiță de doi ani pe nume Ana Giorgia și anul acesta l-a adus pe lume pe Vlad.

Acum câteva luni, aflată în concediu de creștere a copilului, Simona Gherghe a recunoscut că nu este tot timpul ușor să fie mamă. Pe pagina ei de Facebook, a povestit cum a decurs o zi în care a ieșit cu fetița ei într-un centru comercal din Capitală ș nu s-a sfiit să recunoacă faptul că s-a îmbrăcat, din greșeală, cu tricoul pe dos.

„Intrăm în magazin, observ niște priviri insistente”

”Cred ca par o ciudata sau ceva de genul... De mai bine de 20 de minute, ne dam cu scara rulanta. Asta dupa ce mi-a luat vreo ora sa ies cu ea din casa. A vrut cizmele de cauciuc. Vino cu tone de explicatii, ca sunt 30 de grade afara, ca nu ploua in mall, nici balti nu sunt. Apoi sosetele! Musai cu sosete, chiar daca lesina de cald. Chiar daca sandale. Chiar daca... orice! Apoi ia-o pe Kiki (maimutica). Ia si caruciorul lui Kiki (a uitat de el in secunda doi). Dupa vreo ora, cum spuneam, suntem in masina, gata sa mergem pana la mall sa cumpar musai ceva. (Doamne, de ce n-am comandat online?!). Intram in magazin, iau ce e de luat, observ niste priviri mai insistente. Zic: asta e, cand lucrezi la tv, se mai uita lumea.

a scris Simona Gherghe pe pagina sa de socializare.