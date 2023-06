„Doamne ferește” Misha, apariție de senzație, pe jumătate goală! Fosta soție a lui Connect-R a fost aspru criticată pentru felul în care s-a afișat

In articol:

După divorțul de Connect-R, Misha și-a dedicat o mare parte din timp creșterii fiicei sale, micuței Maya. A devenit din ce în ce mai discretă și s-a retras aproape în totalitate din lumina refectoarelor. În afară de câteva apariții pe micile ecrane, fosta soție a lui Connect-R nu și-a mai dorit să fie o prezență constantă în fața publicului, la evenimente, însă a continuat să fie activă pe rețelele de socializare, acolo unde postează imagini cu fiica sa, însă nu se sfiește

nici să se afișeze în ipostaze care mai de care mai provocatoare! Ultima apariție a sa de acest fel a atras criticile dure ale unora, dar și admirația altora.

Misha este apreciată pentru multele calități fizice pe care le are, fiind considerată una dintre cele mai frumoase artiste din țara noastră. Încă de când se afla într-o relație cu Connect-R a atras atenția tuturor din acest punct de vedere, dar și datorită talentului său la muzică. În ultima vreme, însă, cântăreața și-a pus în valoare mult mai mult calitățile fizice decât talentul în muzică, iar acest lucru se poate vedea pe conturile sale de socializare.

Recent, artista a postat o imagine care a stârnit un val de reacții. Îmbrăcată într-o ținută mai mult decât provocatoare, cu o pereche de pantaloni din piele decupați în zona posteriorului, cei mai mulți din fani au fost de părere că nu este nevoie pentru a se afișa în acest fel pentru a atrage atenție, fiindu-i suficientă frumusețea.

„Doamne ferește, de ce ai apărea așa?Ai un chip atât de frumos, n-ai nevoie să-ți arăți fesele! Sănătate!”, „Și totuși nu ai așa multe like-uri prin poza asta”, sunt doar două dintre multele comentarii pe care Misha le-a primit din partea internauților.

Connect-R a recunoscut că a înșelat-o pe Misha

Connect-R a pus la dispoziție în cartea sa detalii neștiute despre viața sa personală și despre motivele care au dus, de fapt, la despărțirea de Misha.

Artistul a recunoscut că i-a călcat strâmb soției sale nu o dată, ci de mai multe ori și că, după nenumărate ori în care acesta l-a iertat, artista a decis să pună capăt căsniciei.

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța. Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum, hai să mergem înainte? Te iert și continuăm. N-a zis pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine.

Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat.

Ea mă vedea că sunt altfel, mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea. Cel mult o ușă întredeschisă. E vorba de orgoliu și neîncredere. Are teamă că se pot repeta trădările mele și nu vrea să mai trăiască nicio dezamăgire. E Rac, e familistă convinsă, a renunțat la o carieră națională și internațională ca să fie cu mine, ca să se nască fata, iar eu am răsturnat masa, am trădat-o. Eu înțeleg dezamăgirea ei și nu îmi refac viața!”, a mai povestit artistul în cartea sa „Din livada cu nuci”.