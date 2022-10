"Doamne, viața mea e în mâinile Tale!" Un cunoscut interpret de muzică populară, depistat cu tumori multiple. De un și jumătate trăiește un adevărat calvar

In articol:

Cântărețul Ionel Bebe Lazăr trăiește o adevărată dramă, după ce în urmă cu un an și jumătate a fost diagnosticat cu o boală cruntă. Îngrijorat că a slăbit drastic, artistul a mers la medic pentru a-și face un control de rutină, dar a sfârșit prin a afla că are o tumoră în stadiu avansat.

Ce a urmat mai târziu este tulburător!

Citeste si: Regretatul actor, Doru Ana, nu a avut deloc o viață ușoară! Fiica lui a murit lovită de mașină pe Podul Grant, la vârsta de 7 ani

Cum a început calvarul lui Ionel Bebe Lazăr?

Totul a început în urmă cu un an și jumătate, când Ionel Bebe Lazăr a observat că slăbește drastic. Deși inițial a pus pierderea kilogramelor pe seama stresului și a oboselii, artistul a decis, la un moment dat, să meargă la medic, pentru un control amănunțit, iar veștile nu au fost deloc bune. Doctorii au depistat că solistul avea o tumoră, așa că au decis să-l opereze de urgență, dat fiind faptul că boala avansase și începuse să-i afecteze destul de mult starea de sănătate.

Citeste si: Bianca Brad, despre cel mai greu moment din viața ei. Ce a simțit când și-a strâns în brațe fetița decedată la naștere: "Unica ocazie să îmi iau la revedere"

Citeste si: Geta Sterp, criză de nervi după nuntă! Ce s-a întâmplat cu sora lui Culiță Sterp: „Nu aveți creier”- kfetele.ro

Citeste si: Cum te poți lăsa de fumat. Părintele Calistrat: "De fiecare țigară pe care o fumezi, spui..."- bzi.ro

În timpul intervenției chirurgicale, însă, specialiștii au avut parte de un șoc. Bărbatul mai avea și alte tumori localizate la nivelul vezicii urinare, ficatului şi plămânilor: "Slăbisem în ultimul timp, am crezut că e de la oboseală, nunți, de la munca în gospodărie, dar era vorba despre o boală imprevizibilă, pe care o duc de un an jumate. Am avut o tumoră pe care am descoperit-o foarte târziu. Când m-am operat, medicii au constatat că au apărut și alte tumori la vezica urinară, pulmon și ficat. Acum am fost operat a doua oară și sunt pe patul spitalului Fundeni. Doamne, să mă fac și eu bine, câte zile oi avea…viața mea e în mâinile lui Dumnezeu. De un an jumate n-am mai putut să dorm, acum mi-a făcut domnul doctor niște calmante pentru somn.", a declarat cântărețul, pentru starpopular.ro.

Ionel Bebe Lazăr [Sursa foto: Captură video-Star Popular]

"Doamne, viaţa mea e în mâinile Tale!"

În prezent, Ionel Bebe Lazăr se afla internat la Spitalul Fundeni din Capitală, acolo unde urmează ședințe de radioterapie: "Bine că m-a adus mama mea de cântec popular, Mariana Birică, la un doctor foarte bun la Fundeni(...). Cred că mă va pune pe picioare după cum văd, cred că sunt spre bine. Am făcut două ședințe de radioterapie, mai am patru până sâmbătă. M-am rugat la Dumnezeu, cânt și la biserică, am zis că Doamne, viața mea e în mâinile Tale, să mă ajute și pe mine câte zile mai am să trăiesc. Ce or vrea Dumnezeu și doctorii!", a mărturisit artistul, pentru sursa citată anterior.

Din păcate, chinul lui Ionel Bebe Lazăr nu s-a terminat, căci interpretul va fi nevoit să urmeze tratamente costisitoare. Cei care vor să îi dea o mână de ajutor pot dona în contul de mai jos.

Cont deschis la BCR: (transfer bancar)

RO 43 RNCB 0853 0580 4876 0001 – Lazăr Ionel